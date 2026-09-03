27 de ani înseamnă transformări, decizii curajoase, lecții învățate și o dorință care nu s-a schimbat niciodată – să fim aici și acum, alături de oameni. Am trecut prin furtuni, crize politice, instabilitate și valuri de dezinformare. Dar am rămas fideli unui singur lucru: adevărului. Am gândit liber, am mers înainte și am crescut împreună. Astăzi, la 27 de ani, știm că fiecare experiență ne-a făcut mai puternici și mai responsabili. Iar ceea ce am construit până acum este doar temelia pentru ceea ce urmează: o societate mai informată, mai liberă și un viitor mai bun.

Anul 1999, Republica Moldova. Un ecran bombat și o antenă de bloc pentru a prinde unul dintre puținele canale existente – PRO TV Chișinău.

„Primul jurnal a fost o mare surpiză, oamenii au înțeles că li se întinde o mână, în casa lor și în familia lor a venit un prieten.”

”Îmi pare bine că s-a spart gheața și la noi și avem un post civilizat, modern.”

Încă de la începuturi, PRO TV era despre tine și alături de tine.

”Andrei și Olga Milincenco au trei copii și trăiesc sărac. Sunt respectați de oamenii din sat pentru sunt harnici și cinstiți.”

Din acea zi ai devenit prezent – ai aflat tot ce se întâmplă în țara ta, dar și în afară ei. Ai început să fii informat și să ai gândire critică.

„La școală învăț limba română și sunt încântată că o putem învăța.”

„Normal, doar că trebuie să mai și curețe cineva drumurile.”

„Bomba chimică de aviație a fost găsită în apropierea orășelului Grigoriopol.”

„E prima zi dintr-un an pe care va trebui să ne obișnuim să-l scriem corect, e prima zi a viitorului. Oamenii au transformat noaptea lui 2000 într-un spectacol planetar.”

În Moldova cursul țării o lua spre stânga. În 2001 au venit comuniștii la putere, iar un an mai târziu Republica Moldova e cuprinsă de proteste.

Prin încercări grele au trecut în 2004 elevii și profesorii din școlile cu predare în limba română din regiunea transnistreană.

Toate evenimentele se produceau tinându-se de mână cu schimbările tehnologice. Începe dezvoltarea internetului, renunțăm la antenă, iar cele care ne fac legătura și mai strânsă sunt routerul și televizorul inteligent.

„Un copil de numai 6 ani a mers pentru prima dată la școală în clasa a treia.”

Ești și mai conectat și trăiești în anul 2005 un sentiment de trădare. După o lungă perioadă de proteste anticomuniste, Vladimir Voronin ajunge președinte.

În 2008 devenim martorii unei tragedii aviatice, 8 oameni au murit după ce un avion s-a prăbușit lângă aeroportul Chișinău. Și tot atunci am văzut Moldova sub ape.

Acea perioadă a mai fost marcată de o nouă provocare, în 2009 PRO TV rămâne fără licență, iar telespectatorii au sărit în apărare.

Nu ne-am lăsat bătuți, am luptat și am continuat să spunem adevărul și să fim prezenți acolo unde nu reușeau toți.

Nu ai rămas indiferent atunci când ți s-au furat voturile. Ai dat dovadă de curaj, implicare și determinare, iar noi ți-am fost alături.

„PRO TV, PRO TV!”

Odată cu trecerea anilor s-au schimbat problemele care te necăjeau, care te interesau. În 2014 s-au deschis porțile spre Europa, moldovenii au început să circule în spațiul european cu pașapoarte biometrice.

Am semnat acordul de asociere cu UE, în același an.

Lupta de a continua să însănătoșim țara și societatea în care trăim nu s-a oprit. Dimpotrivă, pandemia ne-a trezit într-un sistem medical, pe brânci...

A urmat un moment istoric- pentru prima dată, în fruntea țării vine o femeie. În iarna anului 2020, Maia Sandu a devenit președinte pentru primul său mandat.

Și când am început din nou să respirăm liber, la propriu (masca COVID), la hotarele țării începe războiul- Rusia a invadat Ucraina.

Ai reușit să transformi drama vecinilor noștri în speranță și bunătate. Fără a sta un moment pe gânduri, moldovenii au acționat așa cum au știut cel mai bine, simțind și oferind. Și-au deschis ușile caselor și au oferit suport celor peste un milion de ucraineni care au venit în țara noastră.

Invazia Rusiei în Ucraina a plasat Moldova în prima linie a crizei regionale, atrăgând un val fără precedent de sprijin politic, financiar și logistic din partea Uniunii Europene și a SUA, iar Moldova a devenit vizibilă pe harta geopolitică a lumii. În 2022, Moldova obține statut de țară candidat, iar moldovenii au spus răspicat că își doresc să fie în Europa.

Valeria CAPRA, REPORTER PRO TV: „Azi, Republica Moldova se află în etapa activă a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Ce va urma nu știm, știm însă ce ne dorim, o țară prosperă în care viitoarele generații să simtă pe propria piele libertatea, prosperitatea și o viață decentă. Realitatea de azi rămâne a fi una aglomerată și cu un ritm alert dictat de tehnologiile care ne înconjoară, cert este că noi - rămânem împreună, dar cel mai important gândim liber.”