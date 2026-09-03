De 27 de ani evoluăm odată cu publicul nostru. Am trecut de la televizor la online, de la site la rețele sociale, de la transmisiuni clasice la conținut urmărit în timp real, pe orice dispozitiv și în orice moment al zilei. În tot acest timp, comunitatea noastră a crescut odată cu noi. Fiecare telespectator, fiecare cititor, fiecare urmăritor și fiecare distribuire au contribuit la ceea ce este astăzi PRO TV – mai mult decât un post de televiziune, o comunitate construită pe încredere.

S-au schimbat platformele. Dar un lucru a rămas neschimbat: suntem acolo unde sunt oamenii, cu informații credibile și povești care contează. De aceea, după 27 de ani, PRO TV nu doar ține pasul cu vremurile. PRO TV este în trending.

De 27 de ani, evoluăm odată cu publicul nostru. Am trecut de la televizor la online, de la site la rețele sociale, de la transmisiuni clasice la conținut consumat în timp real, pe orice dispozitiv și în orice moment al zilei. În toți acești ani, comunitatea noastră a crescut odată cu noi. Fiecare urmăritor, fiecare cititor, fiecare telespectator și fiecare distribuire au făcut ca PRO TV să fie mai mult decât un post de televiziune – să fie o comunitate construită pe încredere. Dar un lucru a rămas neschimbat suntem acolo unde sunt oamenii, care au nevoie de informație credibilă spunem povești care contează. Iar astăzi, mai mult ca niciodată, PRO TV este în trending.

Comunitatea PRO TV este formată din oameni diferiți. Unii sunt cu noi de la prima emisie televizată.

„Vă urmăresc de la bun început. La televizor vă urmăresc.”

Alții ne-au descoperit pe rețelele sociale.

„Pe Instagram sunt abonată la voi.”

„Pe Facebook.”

„Primul site de știri pe care îl accesez este al dumneavoastră”.

Sunt și cei, care ne urmăresc din străinătate, pentru a ști cum stau lucrurile acasă.

„Să vedem ce se mai întâmplă în Moldova.”

Unii ne scriu mesaje despre ce se întâmplă în țară, iar mulți dintre ei devin chiar personajele știrilor noastre.

„Eu tot ceea ce fac și arăt este să demonstrez că persoanele cu dizabilități sunt capabile să lucreze.”

Nicu MIRONOV, EROUL CAMPANIEI DARUIESTI SI CASTIGI: „Eu sunt foarte recunoscator și mulțumit că am avut posibilitatea să fiu într-o așa campanie. M-a ajutat foarte mult. Datorită acestei campanii sunt aici unde sunt!”

Marcel LEMNARU, BENEFICIAR CENTRUL DE PLASAMENT TEMPORAR PENTRU COPII CU DIZABILITATI, ORHEI: „Mi-am spus să nu dau mâinile în jos și să lupt până la capăt.”

„Eu am spus realitatea pe care am simțit-o.”

De 27 de ani, voi ne spuneți ce contează. Ne semnalați probleme, ne propuneți soluții și aveți încredere că împreună putem schimba lucrurile.

„Strașnic. Aici nu se vedea nimic, gardul nu se vedea. Era doar apă.”

„La noi nu este o planificare urbanistică, la noi se face după interese.”

„Probleme cu parcarea, cu scurgerile pluviale.”

„Au primit o decizie de a nimici această pădure.”

„Tot ce ne dorim noi este ca copiii să crească într-un mediu sigur.”

Și, mai presus de toate, ne inspirați să mergem mai departe. Pentru că PRO TV nu înseamnă doar știri. Înseamnă oameni.

„Mă consider un om mândru de a avea o astfel de profesie, de a ciobăni.”

„Am promovat Republica Moldova, ca o țară cu tradiții”.

„Fac puținul cela pe care pot eu să îl fac.”

„Să aveți vise frumoase.”

PRO TV este mai mult decât un post de televiziune. Este o comunitate care crește în fiecare zi. Astăzi, suntem mai conectați ca oricând, prezenți acolo unde oamenii urmăresc, caută, distribuie și discută. Suntem parte din conversațiile de zi cu zi și din momentele care contează.

„Vă consider o sursă veridică pentru că dacă aflu ceva pe rețele sociale că s-a întâmplat în țară, prima ce fac intru pe site-ul vostru și verific dacă e veridică informația.”

Diana AMBROS, REPORTER PRO TV: „Spiritul PRO este mereu în trending. Vremurile s-au schimbat, tehnologia a evoluat, iar felul în care consumăm informația este cu totul altul. Dar un lucru a rămas același: nevoia de informație credibilă și de povești care contează. Iar noi am fost acolo, de fiecare dată. Indiferent de platformă, de 27 de ani ne întâlnim în fiecare zi. Împărtășim povești despre curaj, adevăr, demnitate, bunătate, visuri și reușite. Pentru că PRO TV înseamnă o comunitate construită pe încredere. Iar cea mai importantă alegere este că faci parte din ea. Diana Ambros, PRO TV CHIȘINĂU.”