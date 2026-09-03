Și poate că, după 27 de ani, cel mai frumos lucru este că povestea nu s-a oprit niciodată la televizor. Ea s-a extins odată cu lumea din jurul nostru, a ajuns pe alte ecrane, a adunat oameni noi și a creat un univers în continuă mișcare. Un univers în care fiecare zi aduce o poveste, fiecare poveste își găsește publicul, iar tehnologia ne permite să fim mai aproape ca niciodată. Un univers care nu are granițe și care continuă să crească, pentru că lumea nu stă pe loc. Nici noi. De 27 de ani, PRO TV Chișinău nu doar urmărește trendurile. Le creează și face parte din ele.

„Bună seara, sunt Sergiu Tataru și vă prezint știrile ProTV.

De 27 de ani spunem lucrurilor pe nume, fiind în pas cu trend-urile realității de zi cu zi.”

Știrile de la ora 20 sunt cel mai urmărit program de știri din Moldova.

De la începutul anului, cel mai urmărit buletin a fost cel de pe 5 ianuarie seara, când toată lumea era în febra pregătirilor de Crăciun pe stil vechi, iar zăpada făcea ravagii pe străzile naționale.

În fiecare joi, căutăm adevărul „În Profunzime” alături de politicieni și experți la cel mai important talk-show politic cu Lorena Bogza.

Emisiunea cu Maia Sandu din luna iunie, în care președintele a vorbit despre deschiderea negocierilor de aderare la UE și scandalul de la MoldATSA a fost cea mai urmărită ediție din 2026, cu 124 de mii de telespectatori.

Spectacolul se vede la ProTV, pe scenele de la Vocea României și Românii au talent.

Fiecare emisiune a fost privită, în medie, de aproape 179 de mii de spectatori.

Avem seri perfecte zi de zi, de luni până vineri, alături de invitați selecți.

În weekend aflăm secretele vedetelor în bucătăria Gusturile se discută.

Și învățăm să avem grijă de noi cu Emisiunea ISănătate.

În ultimul an aproape 1,9 milioane de spectatori au urmărit emisiunile ProTV Chișinău.

Suntem o sursă de informație conectată non-stop. Site-ul ProTV.md este la dispoziția cititorilor în continuu.

„Lunar, site-ul protv.md are în medie 765 de mii de vizitatori unici, în ultimul an numărul depășind 7,4 milioane de utilizatori. Iar afișările au trecut peste pragul de 100 de milioane. ”

Totodată, rămânem conectați la toate evenimentele mondene prin intermediul site-ului perfecte.md

Sergiu TATARU, REPORTER PRO TV: „Chiar și departe de televizor, poveștile noastre continuă să trăiască prin intermediul rețelelor de socializare.”

Contul de Facebook Pro TV Chișinău este unul dintre cele mai populare din Moldova la categoria media, având peste 590 de mii de urmăritori.

Pe Facebook suntem o comunitate de peste un milion de oameni, care urmăresc conturile ProTV și ale tuturor emisiunilor sale.

Pe Instagram, numărul se ridică la 165 de mii de abonați.

Iar pe TikTok, suntem în pas cu cele mai în vogă trenduri, ne distrăm și învățăm alături de peste 175 de mii de utilizatori pe toate conturile.

Canalul de Youtube ProTV Chișinău a primit butonul de argint al platformei pentru că a depășit numărul de 100 de mii de abonați.

7 din top 10 cele mai urmărite videou-uri pe YouTube în ultimul an sunt Podcastul Lorenei.

Ediția cu Gabriel Nebunu este cea mai vizionată postare din 2026 pe YouTube în lumea ProTV.

Sergiu TATARU, REPORTER PRO TV: „Universul PRO TV nu mai are de mult o singură orbită și nu mai încape doar pe ecranul televizorului, așa că s-a extins în online. Aproape 1,5 milioane de oameni ne urmăresc pe toate rețelele sociale.”

Sergiu TATARU, REPORTER PRO TV: „Televizor, telefon sau calculator — se schimbă ecranul, dar nu și centrul acestui univers: care a fost dintotdeauna Omul. De 27 de ani, PRO TV Chișinău își extinde universul, iar noi de 27 ani rămânem aproape de trenduri. Și nu ne oprim aici. Încă avem mult spațiu de explorat. Sergiu Tataru, ProTV.”