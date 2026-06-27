Nemulțumiri într-un sat din raionul Florești, după ce gimnaziul din Frumușica a fost inclus pe lista școlilor propuse pentru reorganizare. Părinții și profesorii se opun transferării elevilor într-o instituție din localitatea vecină și spun că decizia le va complica viața, mai ales în cazul copiilor cu cerințe educaționale speciale. Ministerul Educației susține însă că măsura face parte din reforma rețelei școlare și promite sprijin pentru elevi și profesori.

„Școala să rămâi pe loc și elevii să fie în școala noastră. Profesorii sunt tineri, sunt foarte buni și pentru doi elevi, iată toată lumea nu vor să se mute școala.”

Părinții, profesorii și elevii din satul Frumușica cer ca gimnaziul să rămână deschis. Ei spun că mutarea copiilor într-o școală din satul vecin ar însemna drumuri mai lungi, timp mai îndelungat și dificultăți de organizare pentru mai multe familii.

„Nepotul e mic și trebuie să ies să am grijă, să-l duc, să-l aduc, să-l întâlnesc. Un ceas de vreme copilul trebuie să-l scol mai înainte. Până să mănânce, e copil. Care au copii știe ce înseamnă să-l scoli copilul cu un ceas de vreme înainte.”

Elena MUNTEANU, PROFESOARĂ DE LIMBA RUSĂ: „Cred eu că lucuruile pot fi schimbate și rugăm foarte mult consiliul raional să ia o decizie corectă.”

Printre cei afectați se numără și familiile care au copii cu cerințe educaționale speciale. O mamă spune că, timp de 11 ani, a depus eforturi pentru integrarea fiicei sale în comunitate, iar gimnaziul din Frumușica i-a oferit toate condițiile necesare - rampe de acces, centru de resurse și o sală de clasă adaptată la parter. Potrivit acesteia, transferul la o altă instituție ar crea dificultăți suplimentare atât pentru copil, cât și pentru familie.

„Am analizat varianta care nu este cea mai comodă, Izvoare, ca să mergem, dar acolo trebuie de construit foarte multe rampe, sunt foarte multe scărițe și noi încurcăm celorlalți copii. Varianta Florești – este incomodă din punct de vedere că copilul nu va suporta distanța și deplasările zilnice. Și nu suntem împotriva schimbărilor, mai ales cele care sunt spre binele copiilor, dar în situația noastră suntem puși într-o încurcătură, adică nu știm ce facem de la 1 septembrie, unde mergem și cum va fi.”

Îngrijorată este și o mamă refugiată din Ucraina, care spune că micuții s-au adaptat cu greu în Republica Moldova, iar o nouă schimbare le-ar afecta integrarea.

„Sunt multe dificultăți. Cred că toate acestea ar avea un impact negativ.”

În prezent, în ciclul gimnazial al instituției învață 33 de elevi, în timp ce norma minimă admisibilă este de 35. Directoarea școlii afirmă însă că există deja cereri de înscriere pentru anul de studii 2026-2027.

Marina MUNTEANU, DIRECTORUL INSTITUȚEI: „La baza deciziei de reorganizare a gimnaziului Frumușica stă numărul de copii, care conform codului educației este sub pragul de 35 de elevi, deci pe 1 octombrie 2025 în instituția noastră în treapta gimnazială erau 33 de elevi. La treapta gimnazială pentru anul 2026-2027 sunt preconizați în jur de 38-39 de elevi.”

Potrivit Ministerului Educației, peste 70 de școli din țară ar urma să fie reorganizate. Dintre acestea, 10 vor fi transformate în grădinițe, 43 în școli primare, iar 17 în școli primare grădinițe.

NUMĂRUL ȘCOLILOR REORGANIZATE:

10 ÎN GRĂDINIȚE

43 ÎN ȘCOLI PRIMARE

17 ÎN ȘCOLI PRIMARE-GRĂDINIȚE

Autoritățile anunță că reforma ar putea viza în total aproximativ 1300 de elevi (pe ecran 1.328). Cu alte cuvinte, mai puțin de 0,5 la sută din cei peste 330 de mii de elevi din țară. Ministerul Educației precizează că implementarea acestor reforme vine la pachet și cu măsuri de sprijin. Așadar, elevii vor beneficia de transport gratuit, iar părinții copiilor vor primi o alocație lunară de o mie de lei, timp de doi ani. Cadrele didactice vor avea acces la programe de reconversie, acoperirea costurilor de transport, iar cei care vor accepta un loc de muncă în alt raion pot primi o indemnizație de relocare de până la 300 de mii de lei. În prezent, 91 de școli, adică aproape una din zece, au sub 50 de elevi, iar 247 de școli, una din cinci, au mai puțin de 90 de elevi.