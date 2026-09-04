A plâns în hohote alături de mama sa, atunci când echipa la care a crescut și a petrecut toată viața a fost nevoită să îl vând. Este povestea lui Pablo Garcia, care a făcut înconjurul lumii, după ce Real Betis s-a despărțit de el pentru a semna cu Dani Ceballos, fostul mijlocaș de la Real Madrid. 

Sergiu Tataru
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Pablo Garcia era alături de mama sa în mașină, când se pregăteau să părăsească baza sportivă a celor de la Real Betis. Fani, dar și câțiva jurnaliști le-au urat rămas bun, iar înainte de plecare, jucătorul a izbucnit în lacrimi.

„Sper să meargă totul bine. Vă doresc mult succes în Champions League.”

Filmulețele emoționante s-au viralizat pe internet. Pablo Garcia are o relație specială cu Real Betis, deoarece a jucat la clubul din Sevilla de când s-a apucat de fotbal și până acum, la 20 de ani. A debutat la prima echipă în sezonul trecut și a adunat 33 de meciuri, în care a marcat de trei ori. În actuala stagiune a înscris primul gol din La Liga, smulgând victoria în partida cu Valencia.

Garcia a aflat că trebuie să plece de la Betis în ultima zi a perioadei de transferuri, clubul din Sevilla acceptând oferta de 5,5 milioane de euro venită de la Racing Santander. A fost o măsură necesară pentru a respecta regulamentul financiar din Spania, după ce Betis s-a înțeles cu Dani Ceballos. Mijlocașul de 30 de ani s-a întors după nouă sezoane la echipa care l-a crescut, venind liber de contract de la Real Madrid. Pablo Garcia a fost consolat de o mulțime de internauți, iar în apărarea sa, Betis a transmis că nu și-a dorit să îl vândă, fotbalistul fiind cel care a cerut transferul. 

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