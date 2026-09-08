A ridicat mai mult de jumătate de tonă și a stabilit un nou record mondial. Mexicanul Raul Flores a înregistrat rezultatul de 511 kilograme la proba îndreptări de spate, caracteristică powerlifting-ului. Povestea din spate este emoționantă. Flores a dedicat succesul câinelui său, Tayzon, care a murit, dar i-a promis că va reuși performanța și îl va face renumit.

Raul Flores a reușit să ridice în picioare publicul din Birmingham. Mexicanul a ridicat bara, care se îndoia de la greutatea uriașă și a primit validarea din partea arbitrilor. Sportivul de 26 de ani a mers pas cu pas spre acest obiectiv. În 2021 a intrat în lumea Strongman, unde se bat aceste recorduri și a tot ridicat rezultatul, până la 480 de kilograme anul trecut.

La antrenamentele dinaintea actualei ediții a ridicat 504 kilograme, așa că toată lumea a așteptat cu sufletul la gură încercarea sa de a bate recordul de 510 kilograme. Mexicanul a pus pe bară 511 de kilograme și a devenit cel mai bun din lume, la capitolul deadlift. După ce a bătut recordul mondial, Flores a arătat spre tatuajul de pe umăr. Acesta îl ilustrează pe cățelul său, Tayzon, După moartea sa i-a promis că îi va face numele cunoscut, iar odată cu stabilirea noului record s-a ținut de cuvânt.

Raul FLORES, PARTICIPANT:„ Când Tyson a murit, nu mi-am putut ierta faptul că nu am fost alături de el în ultimele clipe. A trebuit să plec într-o călătorie cu facultatea, iar când m-am întors, am văzut doar mormântul lui în spatele casei. Atunci i-am promis că îi voi face numele cunoscut în întreaga lume, că voi reuși să mă afirm într-un sport.”

Noul record de 511 kilograme a fost stabilit la Campionatul Mondial de deadlift, organizat de Giants Live, competiție strongman, unde participă cei mai puternici oameni ai lumii. Raul Flores a câștigat cea mai importantă probă cu record mondial, dar în clasamentul general, unde au fost incluse rezulatele mai multor concursuri, s-a impus Hafthor Bjornsson. Islandezul de peste 2 metri și-a apărat titlul, având în total 10 victorii. Thor, care a jucat și în serialul „Game of Thrones”, deținea recordul de 510 kilograme, doborât de Flores.