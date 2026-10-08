A uitat de rivalitate și a avut un mesaj plin de respect, după retragerea lui Messi de la naționala Argentinei. Cristiano Ronaldo a fost unul dintre cei aproape un milion de utilizatori, care au comentat sub postarea sud-americanului.

„Leo, atâția ani în care ai apărat țara ta și o poveste care va rămâne pentru totdeauna. Tot respectul meu pentru ceea ce ai realizat alături de Argentina. O îmbrățișare”, a fost mesajul lăsat de Cristiano Ronaldo la una dintre postările lui Leo Messi, despre retragerea de la națională.

Urarea portughezului a adunat peste 5,5 milioane de aprecieri pe Instagram. Chiar dacă de-a lungul timpului, Ronaldo a spus de mai multe ori că se consideră cel mai bun, relația sa cu Messi s-a bazat mereu pe respect reciproc. Lusitanul a spus acum câțiva ani că nu sunt prieteni, dar ar ieși la cină cu rivalul alături de care a dominat fotbalul aproape două decenii.

Leo Messi s-a retras cu mare fast de la reprezentativa Argentinei, care ar fi vrut să retragă numărul 10 în cinstea sa. Însă, regulamentele turneelor FIFA sunt mult mai dure decât cele ale cluburilor, așa că legendarul tricou urmează să fie moștenit de un alt jucător. Dacă Messi a părăsit naționala cu multe ovații, plecăciuni, un spectacol de drone și artificii, atunci povestea lui Ronaldo cu reprezentativa Portugaliei este sumbră.

Superstarul de 41 de ani a plecat de la echipă, după un conflict cu selecționerul Jorge Jesus. Antrenorul nu și-ar fi îndeplinit promisiunile, ceea ce l-a înfuriat pe Ronaldo, care a declarat că nu se retrage definitiv de la națională, deși va avea parte, cel mai probabil, și de o suspendare.