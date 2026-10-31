Spectacol total oferit de Paris Saint-Germain în campionatul Franței. Achraf Hakimi a avut o seară de senzație, cu trei goluri și două pase decisive, iar campioana Franței a întors rezultatul și a făcut instrucție cu ultima clasată. Parizienii s-au impus cu 5 la 1 în deplasare, iar internaționalul marocan a reușit primul hat-trick din cariera sa.

Paris Saint-Germain a obținut o victorie categorică în etapa a noua din Ligue 1. Campioana Franței a învins-o în deplasare pe Le Havre, scor 5 la 1, după ce a fost condusă în debutul partidei. Partida disputată pe stadionul Stade Oceane a început surprinzător. Deși PSG a dominat posesia încă din primele minute, gazdele au fost cele care au deschis scorul prin Josh Maja. Reacția campioanei nu a întârziat. În minutul 26, Achraf Hakimi a oferit pasa decisivă pentru Mika Godts, care a restabilit egalitatea. Doar două minute mai târziu, marocanul a trecut de la rolul de servant la cel de marcator. Acesta a scăpat spre poartă și l-a învins pe portarul Arnaud Bodart cu un șut plasat la colțul scurt. După pauză, Hakimi a continuat recitalul. În minutul 55, fundașul parizienilor a executat perfect o lovitură liberă, trimițând mingea în plasă și majorând avantajul echipei sale.

Gazdele au încercat să revină în joc, iar Josh Maja a fost aproape de golul secund, însă mingea trimisă de el a lovit bara. PSG a profitat imediat de spațiile lăsate în defensivă. În minutul 62, Senny Mayulu a finalizat un contraatac rapid, după o pasă decisivă oferită tot de Hakimi, iar scorul final a fost stabilit în minutul 69, când marocanul a completat primul hat-trick din cariera sa de fotbalist profesionist. Achraf Hakimi a fost desemnat omul meciului, după o prestație excepțională, în care a participat direct la toate cele cinci goluri ale echipei sale, trei reușite și două pase decisive. Succesul de la Le Havre a fost al nouălea consecutiv pentru PSG în toate competițiile și a șasea victorie la rând în campionat. Echipa pregătită de Luis Enrique a ajuns la 20 de puncte după nouă etape și și-a consolidat poziția de lider în Ligue 1.