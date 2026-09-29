Echipa masculină de tenis a Moldovei va avea o adversară exotică în play-off-ul de promovare a Cupei Davis. Băieții noștri vor întâlni reprezentativa din Barbados în lupta pentru un loc în a doua grupă valorică mondială a competiției. Tricolorii au primit locul de baraj după ce au câștigat turneul de la Chișinău în a trei grupă valorică.

Selecționata de Cupa Davis a Moldovei a devenit campioana turneului din luna iunie, desfășurat la Centrul Național de Tenis. Atunci, ai noștri au învins Letonia în marea finală a grupei a treia valorice din zona europeană.

Ambele echipe s-au calificat în play-off-ul de promovare spre grupa a doua mondială. În urma tragerii la sorți, care a avut loc la Londra, s-a stabilit că Moldova va întâlni Barbadosul.

Meciurile vor avea loc anul viitor, la începutul lunii februarie. Micul stat insular din Caraibe are un singur jucător în top 1000 ATP, care în trecut a ocupat locul 106. Locul desfășurării partidelor nu a fost stabilit, dar țara noastră are avantajul de a-l alege.