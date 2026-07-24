Ce veste în NBA! LeBron James, în vârstă de 41 de ani, și-a ales viitoarea echipă: americanul ar urma să semneze cu Philadelphia 76ers, după ce a ales să nu mai rămână la Los Angeles Lakers.

Potrivit lui Shams Charania, cunoscut insider NBA din SUA, LeBron James a ales să semneze cu Philadelphia, semifinalista Conferinței de Est, unde a fost eliminată de New York Knicks, campioana competiției.

LeBron James urmează să semneze cu Philadelphia 76ers: contract pe doi ani în valoare de 8 milioane de dolari

LeBron James semnează cu Philadelphia 76ers un contract pe doi ani, în valoare de 8 milioane de dolari, cu o opțiune pentru jucător, au declarat pentru ESPN Rich Paul, CEO al Klutch Sports Group și gazda emisiunii Game Over”, a transmis insiderul pe pagina sa de Twitter.

LeBron James va juca pentru prima dată în tricoul 76ers. Americanul și-a început carierea la Cleveland Cavaliers, a plecat apoi la Miami Heat, s-a întors la Cavaliers, iar în 2018 a semnat cu Los Angeles Lakers, unde a stat până în prezent. LeBron James a câștigat 4 titluri de campion în NBA: 2012, 2013, 2016 și 2020.

Philadelphia 76ers are obiectiv câștigarea titlului în stagiunea 2026/2027. Specialiștii o văd cu a treia șansă la trofeu, după Oklahoma și San Antonio. Așadar, ar fi favorita Conferinței de Est! LeBron ar putea forma un nou „Big 3” cu Joel Embiid și Tyrese Maxey.

Miami îl aștepta! Heat anunțase o conferință de presă cu LeBron James

Miami Heat a făcut o gafă imensă. Pe 22 iulie au publicat pe pagina lor de YouTube un link pentru conferința de presă de prezentare a lui LeBron James, care era programată pe 27 iulie.

Mai târziu, echipa din Florida a explicat că departamentul de social media se pregătea pentru eventualitatea în care superstarul în vârstă de 41 de ani ar urma să semneze cu Heat și a postat videoclipul din greșeală. Mai târziu, linkul a fost șters, însă iubitorii baschetului au apucat să vadă greșeala organizației conduse de Pat Riley, scrie gsp.ro.