Alexander Zverev a câștigat titlul la US Open, învingându-l pe Ben Shelton cu scorul de 6-3, 7-6 (2), 5-7, 6-2. Sportivul din Germania reușește să pună mâna pe al 2-lea trofeu de Grand Slam al carierei, după cel adjudecat acum câteva luni la Roland Garros. Ocupantul locului secund în lume se apropie periculos de Jannik Sinner în clasamentul ATP.

Ultimul meci al ediției de la US Open a fost finala masculină. Alexander Zverev, care reușise să se impună la Roland Garros, acesta fiind primul său titlu de Grand Slam, îl întâlnea pe Ben Shelton. Americanul se afla în premieră într-o confruntare cu trofeul pe masă la acest nivel.

Partida a început ideal pentru favoritul principal, care a reușit să se impună la retur chiar în game-ul de deschidere. Zverev a servit impecabil în setul inaugural, având o frecvență a primei mingi de 70% și cedând un singur punct cu primul serviciu. La scorul de 5-3 în favoarea sa, germanul a beneficiat de o minge de set, fructificată după ce Ben Shelton a comis o dublă greșeală care a pus capăt manșei.

Ben Shelton a comis multe erori în primul set, probabil și din cauza emoțiilor, însă în actul secund s-a bătut de la egal la egal cu adversarul său, ridicându-și nivelul la serviciu. O singură minge de break s-a înregistrat până la 6-6, ratată de Alexander Zverev, astfel că s-a ajuns în tie-break. Acolo, germanul a fost mult mai inspirat și a cedat doar două puncte, impunându-se cu 7-2 și fiind foarte aproape de cucerirea titlului la Flushing Meadows.

Ben Shelton câștigă setul al 3-lea, dar nu a putut ajunge în decisiv! Alexander Zverev este campion la US Open și se apropie de Jannik Sinner în clasament

În startul setului cu numărul trei s-a continuat să se meargă cu serviciul. La 3-2 în favoarea lui Shelton, Zverev a condus cu 30-0, dar americanul a replicat cu trei puncte adjudecate la rând și astfel și-a procurat, după mai bine de două ore de joc, prima șansă de break. Aceasta a fost anulată de favoritul principal, care mai apoi a egalat la trei.

S-a mers mai departe cu serviciul și părea că vom asista la un al 2-lea tie-break, însă, la 6-5 pentru Shelton, Zverev a făcut un game slab, iar americanul conducea cu 40-0 la retur. El a fructificat a 2-a șansă de set și s-a impus cu 7-5, prelungind partida.

Alexander Zverev nu s-a demoralizat și nu a lăsat finala pierdută în 2020 de la 2-0 la seturi să îi treacă prin gând. El a avut un început foarte bun de set patru și a realizat break-ul chiar în primul game, pe care mai apoi l-a confirmat. Germanul nu i-a oferit șanse adversarului de a-și recupera serviciul și chiar a mai izbutit un break, după mai multe erori comise de Shelton la 4-2. Favoritul principal a închis finala în patru acte cu scorul de 6-3, 7-6 (2), 5-7, 6-2, punând mâna pe trofeu, scrie eurosport.ro

Alexander Zverev devine astfel campion la US Open și obține al 2-lea său titlu de Grand Slam, după cel câștigat la Roland Garros 2026. În plus, el ajunge la 9.690 de puncte în ierarhia ATP, distanța față de Jannik Sinner scăzând la 1.810, iar sportivul din Germania are o șansă importantă să devină lider mondial în premieră. Italianul are de apărat multe puncte în finalul sezonului.