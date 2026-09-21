După triumful de la US Open, Alexander Zverev continuă în forță. Germanul și-a condus naționala spre primele 8 echipe în Cupei Davis, după victoria în fața croatului Dino Prizmic. Și Spania, Canada și Marea Britanie au obținut biletele pentru turneul final de la Bologna, acolo unde opt națiuni vor lupta pentru trofeu, în luna noiembrie.

Proaspătul campion de la US Open nu a avut timp să sărbătorească prea mult. La doar câteva zile după triumful de la New York, Alexander Zverev a revenit pe teren pentru Germania și a adus punctul decisiv în confruntarea cu Croația. Pe arena din Halle, germanul l-a învins pe Dino Prizmic cu 6 la 2 și 6 la 4 și a făcut ca Germania să nu mai poată fi ajunsă.

Nemții s-au impus cu 3 la 1 și au obținut calificarea în Final 8 și grație victoriei de la dublu a perechii Kevin Krawietz și Tim Puetz.

Un alt rezultat important a venit din Canada. Felix Auger-Aliassime a avut nevoie de o revenire spectaculoasă pentru a elimina surprinzător Franța. Numărul cinci mondial l-a învins pe Arthur Rinderknech după ce a pierdut primul set și a întors partida. În fața a aproape 12 mii de spectatori la Quebec, Canada s-a impus cu 3 la 1 și revine în primele 8 echipe ale lumii, după ce a cucerit trofeul în 2022.

Și Spania merge la Bologna, chiar dacă a evoluat fără Carlos Alcaraz. Ibericii au trecut clar de Chile cu 4 la 0, iar unul dintre oamenii turneului a fost tânărul Rafael Jodar. Acesta a impresionat la debutul său în Cupa Davis, învingându-l categoric pe Cristian Garin. Daniel Merida obținuse primul punct al Spaniei, iar în ziua a doua Pedro Martínez și Jaume Munar au câștigat meciul de dublu. Martin Landaluce a completat apoi succesul spaniolilor. Pentru Spania este o nouă calificare în Final 8.

Iar Marea Britanie a defilat în fața Ecuadorului. Britanicii au câștigat cu 4 la 0, iar punctul calificării a fost adus la dublu de Henry Patten și Neal Skupski, pereche care s-a impus cu 6 la 3 și 6 la 4. După meciurile de ieri, s-a completat astfel întregul tabloul din Final 8. Alături de Germania, Spania, Canada și Marea Britanie s-au mai calificat Austria, Cehia și Coreea de Sud - care este prima națiune asiatică ajunsă în Final 8. Iar Italia este calificată automat, în calitate de gazdă și campioană en-titre. Italienii au câștigat ultimele trei ediții ale Cupei Davis. Turneul final se va desfășura la Bologna, între 24 și 29 noiembrie.a