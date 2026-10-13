După ce a aflat că va fi cu siguranță liderul clasamentului mondial la sfârșit de an, Alexander Zverev și-a confirmat statul cu o victorie dramatică. Neamțul s-a calificat în sferturile Masters-ului din Shanghai, după ce a câștigat în setul decisiv, la tie-break, partida cu Alexander Bublik.

Jucătorii ruși, dar care evoluează pentru Germania și Kazahstan, respectiv, au ajuns la tie-break în prima parte. Bublik a avut patru mingi de set și a pierdut. În a doua manșă, a făcut un break și a câștigat cu 6 la 4, iar în decisiv, tenismenii au servit perfect. S-a ajuns la un nou tie-break, unde Zverev a avut nervii mai tari și a câștigat cu 7 la 1. În sferturile de la Shanghai, principalul favorit va da piept cu Alex de Minaur.

Acesta a fost primul meci al germanului după ce a aflat că va încheia anul pe primul loc mondial. Carlos Alcaraz nu îl mai poate depăși, după eliminarea din turul doi, iar Jannik Sinner, actualul lider, nu își poate apăra miile de puncte din cauza accidentării.