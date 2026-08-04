Alexandra Eala a intrat în istoria tenisului mondial. Filipineza de doar 21 de ani a învins-o pe favorita principală, Jessica Pegula, și a cucerit la Washington primul titlu WTA din carieră.

Alexandra Eala continuă sezonul de excepție și a obținut cea mai importantă performanță din cariera sa. Sportiva din Filipine a câștigat turneul WTA 500 de la Washington, după o victorie spectaculoasă în finala disputată împotriva americancei Jessica Pegula, locul trei mondial și principala favorită a competiției. Finala a fost afectată de ploaie și s-a întins pe durata a două zile.

Duminică, organizatorii au fost nevoiți să întrerupă partida după ce Pegula câștigase primul set, iar în manșa secundă conducea cu 2 la 1. La reluarea confruntării, Eala a schimbat complet cursul jocului. Eleva Academiei Rafael Nadal a dominat schimburile, și-a impus ritmul și a întors spectaculos meciul. A câștigat setul secund cu 6 la 4.

După reluarea finalei, Alexandra Eala a câștigat 10 dintre ultimele 13 game-uri și a încheiat meciul în stil de mare campioană. În decisiv, filipineza nu i-a mai oferit niciun game adversarei, impunându-se categoric cu 6 la 0.

Alexandra EALA, CAMPIOANĂ WASHINGTON: „ A fost prima mea șansă de a câștiga un trofeu, și sper că nu va fi ultima. Este o piatră de temelie la ceea ce urmează în cariera mea. Și orice se va întâmpla mai departe, deja este un succes pentru mine. Mulțumesc tuturor și sper să ne mai vedem. ”

Pentru Alexandra Eala, succesul de la Washington reprezintă primul titlu WTA al carierei și o premieră istorică pentru tenisul din Filipine, devenind prima jucătoare din această țară care cucerește un trofeu în circuitul principal feminin.

Performanța confirmă ascensiunea impresionantă a sportivei de 21 de ani. În acest sezon, Eala a învins mai multe jucătoare din Top 10 mondial. Victoria de la Washington o va propulsa pe filipineză, în premieră, în Top 20 al clasamentului mondial WTA, cea mai bună clasare din cariera sa.