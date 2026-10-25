Andrea Kimi Antonelli a obținut pole position-ul pentru Marele Premiu al Statelor Unite și este la un pas de o performanță istorică. Pilotul Mercedes va pleca primul în cursa de la Austin, în care poate deveni campion mondial cu cinci etape înainte de finalul sezonului.

Kimi Antonelli a fost cel mai rapid în calificările de pe circuitul din Texas, cu un tur de un minut, 34 de secunde și 35 de miimi. Italianul l-a devansat pe Max Verstappen, care va pleca de pe locul al doilea. Coechipierul olandezului, Isack Hadjar a completat primele trei poziții, într-o sesiune în care Red Bull a plasat ambii piloți în top trei.

Ferrari, care dominase toate cele trei serii de antrenamente, a trebuit să se mulțumească cu locurile patru și cinci, ocupate de Charles Leclerc și Lewis Hamilton. Principalul rival al lui Antonelli în lupta pentru titlu, colegul său George Russell, s-a clasat abia pe poziția a șasea.

Prima poziție la start îi oferă lui Antonelli un avantaj important, dar nu îi garantează titlul. Italianul conduce clasamentul general cu 340 de puncte, având un avans de 102 puncte față de Russell și de 111 în fața lui Hamilton. Pentru a deveni campion încă de la Austin, trebuie să câștige Marele Premiu, în timp ce Russell trebuie să termine cel mult pe locul nouă, iar Hamilton pe locul cinci sau mai jos.

Dacă va reuși, Antonelli va doborî recordul lui Sebastian Vettel, care a devenit campion mondial în 2010, la vârsta de 23 de ani și 133 de zile. La doar 19 ani, pilotul Mercedes ar deveni nu doar cel mai tânăr campion din istoria competiției, ci și primul campion mondial italian din 1953 încoace.

Marele Premiu al Statelor Unite se va disputa în această seară, iar dacă nu va îndeplini toate condițiile pentru a deveni campion la Austin, Antonelli va mai avea cinci ocazii să încheie lupta pentru titlu.