Liderul clasamentului general din Formula 1, Andrea Kimi Antonelli, va porni din pole position pentru a șasea oară în acest sezon. Italianul a câștigat calificările din Belgia și va fi alături de Max Verstappen la start.

Dacă în prima sesiune de calificări, Kimi Antonelli a fost abia al optulea, iar Lando Norris a dominat, în următoarele două tabloul s-a schimbat radical. Italianul de la Mercedes a încheiat cu cel mai bun timp a doua rundă, când au fost eliminați Lawson, Gasly, Colapinto, Hulkenberg, Sainz și Bearman, iar în ultima sesiune s-a dat o luptă tare pentru primul loc la start. Lando Norris era primul, dar Max Verstappen a trecut în fața sa, pentru ca timpul cvadruplului campion mondial olandez să fie spulberat cu trei zecimi de secundă de Kimi Antonelli.

Italianul va porni din pole position pentru a șasea oară în 10 etape ale sezonului. Liderul clasamentului general îl va avea alături în prima linie pe Max Verstappen. Lando Norris ar fi trebuit să fie al treilea, dar și-a asumat o penalizare de 10 poziții pentru modificări la motor, așa că va porni al 13-lea. Un alt britanic, George Russell i-a luat locul, pilotul Mercedes fiind urmat de rivalul de la Ferrari, Charles Leclerc.

Al doilea membru al Scuderiei italiene, Lewis Hamilton, care a avut un accident în antrenamenele libere, a scos un rezultat bun, ținând cont că monopostul i-a fost reparat în extremis, și va începe cursa de pe treapta a cincea, în fața lui Oscar Piasti, Arvid Lindlblad și Gabriel Bortolete. Cursa Marelui Premiu din Belgia va avea loc mâine după-amiază.