Andrea Kimi Antonelli se îndreaptă spre un titlu fenomenal în Formula 1. Italianul de 19 ani a câștigat a șasea cursă dintre cele zece disputate până acum, fiind primul la Marele Premiu al Belgiei. Pilotul Mercedes a profitat și de abandonul coechipierului, George Rusell, așa că și-a mărit avansul în clasamentul general.

Antonelli a avut un start impecabil și a reușit să își apere poziția de lider încă din primele viraje. În spate, însă, George Russell, coechipierul său de la Mercedes și unul dintre rivalii direcți la titlu, a fost obligat să abandoneze după un contact cu Lewis Hamilton.

Profitând de situația creată, Charles Leclerc a devenit principalul urmăritor al lui Antonelli. Pilotul Ferrari a reușit să treacă temporar în frunte după o perioadă de neutralizare virtuală a cursei și a pus presiune pe tânărul italian. Antonelli nu s-a grăbit însă să răspundă și a așteptat momentul ideal pentru a reveni în atac. Cu aproximativ zece tururi înainte de final, pilotul Mercedes a făcut pasul decisiv. A revenit pe prima poziție și a gestionat fără greșeală ultimele tururi, trecând primul linia de sosire și obținând una dintre cele mai importante victorii ale sezonului.

Charles Leclerc a terminat pe locul secund, la mai puțin de două secunde în urma câștigătorului, iar Max Verstappen a completat podiumul pentru Red Bull. Pentru echipa austriacă, rezultatul a avut și o semnificație specială: a fost podiumul cu numărul 300 în Formula 1.

Lewis Hamilton a avut parte de o cursă dificilă. Plecat de mai jos în clasament după problemele din calificări, britanicul a reușit să încheie pe poziția a patra, având și o penalizare după incidentul cu Russell. În zona punctelor au mai intrat Oscar Piastri, Isack Hadjar, Lando Norris, Gabriel Bortoleto, Arvid Lindblad și Franco Colapinto, care au completat topul primilor zece piloți la Spa.

Succesul din Belgia are o valoare uriașă pentru Kimi Antonelli în lupta pentru titlul mondial. Italianul își consolidează poziția de lider în clasamentul general, cu 204 puncte. La 45 de puncte în spate se află Lewis Hamilton, care l-a devansat cu cinci puncte pe Russell. Următoarea etapă a sezonului va avea loc pe 26 iulie, în Ungaria.