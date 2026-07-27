Fostul mare jucător, Andrea Pirlo, s-a pomenit în centrul unui scandal uriaș. Italianul, devenit antrenor între timp, era văzut drept noul selecționer al Squadrei Azzurra, dar contractul său cu o casă de pariuri din Rusia a stârnit nemulțumiri din considerente politice. Până la urmă, Pirlo nu va antrena echipa țării, iar Paolo Maldini, care a susținut candidatura, amenință cu demisia din cadrul Federației de Fotbal din Italia.

Începând cu octombrie 2025, Andrea Pirlo este ambasadorul global al uneia dintre cele mai mari case de pariuri din Rusia. Implicit, pe lângă transferul de imagine, înseamnă că superstarul italian este invitat periodic la turnee amicale și diferite evenimente la Moscova.

Odată ce Federația Italiană a înaintat candidatura sa la funcția de nou selecționer, numeroase personalități politice au criticat dur alegerea sa pentru legăturile cu Rusia, care a declanșat invazia în Ucraina. Președintele Federației de Fotbal din Ucraina, Andriy Shevchenko, fost coleg cu Pirlo la AC Milan a spus că i-a transmis personal nemulțumiri despre relațiile cu Moscova.

„După încă un eșec și o altă ratare a calificării la Campionatul Mondial, fotbalul italian avea nevoie de o revoluție culturală, etică și managerială. Alegerea lui Andrea Pirlo merge în direcția opusă”, a comentat pe rețeaua X vicepreședinta Parlamentului European, Pina Picierno.

Presiunile făcute de politicienii italieni, l-au determinat pe președintele Federației proaspăt instalat, Giovanni Malago să renunțe la candidatura lui Pirlo. Specialistul italian a păstrat tăcerea, dar apoi a publicat un mesaj pe rețelele de socializare, în care a confirmat informațiile, dar s-a arătat dezamăgit că i s-au atribuit opinii politice, pe care nu le împărtășește.

Andrea PIRLO, ANTRENOR: „De-a lungul carierei mele, mai întâi ca jucător și acum ca antrenor, am desfășurat întotdeauna munca mea în deplină conformitate cu legile țărilor în care am lucrat și cu contractele pe care le-am semnat. Colaborarea profesională care a fost subiectul recentei controverse a apărut în contextul experienței mele de lucru în Emiratele Arabe Unite și este exclusiv de natură comercială și sportivă. A atribui un sens politic acelei colaborări înseamnă a-mi atribui convingeri pe care nu le-am exprimat niciodată și care nu îmi aparțin”

Rusia a reacționat, la rândul său, printr-un reprezentant al unei companii de pariuri sportive și prin ambasadorul Rusiei în Italia. Cei doi au menținut aceeași retorică privind sancțiunile impuse sportului rus după invazia Ucrainei, susținând că politica nu ar trebui să se amestece în sport. Totuși, legăturile lui Andrea Pirlo cu Rusia nu se încheie aici. Miliardarul rus, Seghey Lomakin, căruia i-a fost refuzată acordarea cetățeniei moldovenești, dar și a altor state, este patronul clubului United FC din Emiratele Arabe Unite, unde Pirlo ocupă funcția de antrenor principal. În plus, Lomakin are legături cu acea casă de pariuri, așa că relațiile italianului cu omul de afaceri i-au spulberat visul de a antrena echipa țării, în tricoul căreia a scris istorie.

Pirlo a fost un mijlocaș legendar la Juventus, Inter și AC Milan, iar în tricoul naționalei Italiei a marcat 13 goluri în peste 100 de meciuri, fiind desemnat de trei ori cel mai bun jucător din Italia și câștigând Cupa Mondială în 2006, alături de Squadra Azzurra. Lobby pentru candidatura sa au făcut noii directori tehnici ai Federației, Paolo Maldini și Leonardo, care sunt gata să își depună demisiile după scandalul iscat.