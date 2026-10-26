Antrenorul moldovean, Andrei Martin, scrie istorie în Kazahstan. Specialistul de 52 de ani a dus formația Ordabasy spre titlul de campioană în Kazahstan. Echipa fostului tehnician de la Dacia și Petrocub și-a asigurat matematic trofeul în penultima etapă. Martin este al patrulea antrenor moldovean, care câștigă trofeul de campioană cu o echipă din străinătate.

Ordabasy ar fi putut sărbători sâmbătă seara victoria în campionatul Kazahstanului, dar pentru asta trebuia să câștige acasă în fața celor de la Zhenis. În asemenea condiții, a doua clasată, Kayrat Almaty, nu ar fi mai avut șanse la titlu. Însă, Ordabasy a avut emoții. Echipa pregătită de Andrei Martin a fost condusă din debutul reprizei a doua. Apoi a rămas în inferioritate numerică, dar a egalat în minutul 70.

Ordabasy a încheiat partida cu nouă jucători pe teren, dar tot a smuls remiza, scor 1 la 1. Până la Kairat erau cinci puncte, rivalii din Almaty având două partide, în care matematic, ar fi putut întoarce soarta titlului. Însă, Kairat nu a putut câștiga aseară în partida cu Aktobe. A fost 2 la 2, așa că diferența dintre Kairat și Ordabasy a ajuns la patru puncte înainte ultimei etape. Așadar, echipa lui Andrei Martin a cucerit al doilea titlu din istorie, după cel din 2023.

Cu această ocazie, cei de la Ordabasy au dat o petrecere. Sezonul încă nu s-a încheiat, clubul din Shymkent având șansa să facă eventul. Pentru asta trebuie să câștige pe 7 noiembrie finala Cupei Kazahstanului. La Ordabasy, din echipa lui Andrei Martin mai fac parte antrenorii Marcel Reșitca și Denis Romanenco, alături de care a lucrat și la Petrocub în sezonul când leii din Hîncești au cucerit cupa și campionatul. Martin este antrenor principal al doilea sezon, iar contractul său expiră la sfârșitul anului. Presa kazahă scrie că șefii de la Ordabasy caută un alt antrenor, cu renume, în contextul calificării în preliminariile Ligii Campionilor din următoarea stagiune, dar dacă nu va găsi candidatura potrivită, Martin va continua la cârma echipei.