Forță, ambiție și dorința de a-și depăși limitele. Aproape 100 de sportivi au participat la Cupa Municipiului Chișinău de Triatlon Forță, proba împins din culcat. Printre concurenți s-au numărat atât începători, care au vrut să-și testeze puterile, cât și sportivi cu experiență. Primarul unui sat din Florești a fost unul dintre debutanți, reprezentând întreaga comunitate de sportivi din localitate.

Pentru unii, ridicarea greutăților este un mod de a-și menține forma fizică. Pentru alții, este o adevărată provocare, în care fiecare kilogram contează. Atunci când pasiunea se transformă în disciplină apar și rezultate. După o nouă experiență a venit și primarul satului Fulga din raionul Florești, care pregătește copiii la sala de forță din localitate și a decis că a venit timpul să participe.

Oleg COCIERU, PARTICIPANT, PRIMAR AL SATULUI LUNGA: „Am vrut de mult timp să încerc o astfel de competiție. În sfârșit m-am hotărât, dar o fac cu scopul de a promova acest sport printre copiii și tinerii din localitate. ”

În total au concurat aproape 100 de sportivi, în diferite categorii de greutate și vârstă. Așteptările au fost pe măsura experienței.

Cristian LUNGU, PARTICIPANT: „Cred că voi fi mulțumit, este pentru prima dată, dar sper să o termin cu succes. ”

Andrei GURIȚANU, PARTICIPANT: „Această probă este adevăratul test de putere pentru un bărbat și sper să dovedesc asta. ”

Fiecare concurent a avut în minte un rezultat la care tinde și un scop general. Evident, lupta s-a dat și la categoria feminină, demonstrând că forța nu ține cont de vârstă și gen.

Eva MĂLAI, PARTICIPANTĂ: „Vreau să motivez tineretul să se implice tineretul, dar și doamnele 50 plus, în sport. ”

Andreea BUGA, PARTICIPANTĂ: „Ținând cont că am fost accidentată, îmi doresc doar să revin, să mă testez, poate voi ridica și pentru un rezultat nou. ”

Pentru sportivii experimentați, turneul a reprezentat o ocazie de a se reafirma, scopurile fiind mult mai mari decât la începători. Alexandra are 21 de ani, dar practică acest gen de sport de șase ani.

Alexandra BRĂILEAN, PARTICIPANT: „Vreau să ajung maestru în sport, mai ales că am deja recorduri mondiale, sunt candidată pentru titlul de maestru în sport, așa că mi-a rămas doar să îl primesc.”

La Cupa municipală, concurența este mai mică decât la Campionatul Republicii, de exemplu, deoarece se pot înscrie și amatori.

Serghei TELIUCOV, PREȘEDINTELE FEDERAȚIEI DE TRIATLON FORȚĂ: „Mulți sportivi au frica de a deveni la Campionatul Republicii, deoarece cred că nu sunt pregătiți. Însă, Cupa Municipiului le oferă șansă să își încerce puterile și să vadă dacă sunt la nivel republican.”

În clasamentul general s-a impus un club din Chișinău, fiind urmat de Școala Sportivă din Leova și o altă echipă din capitală.