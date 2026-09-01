Apune o epocă la selecționata de fotbal a Argentinei. Lionel Messi pune capăt uneia dintre cele mai mărețe cariere la o echipă națională, după ce a făcut milioane de oameni să plângă, să spere și să creadă. Messi a fost omul care a purtat pe umeri o națiune, a căzut odată cu ea și s-a ridicat până când lumea întreagă i-a recunoscut măreția. Eternul căpitan se retrage după mai bine de două decenii la națională, după ce a dus echipa spre trei finale de Cupă Mondială și a devenit cel mai bun marcator și jucătorul cu cele mai multe selecții, câștigând tot ce se putea cu albiceleștii.

„ - Care este visul tău?

- Să joc pentru naționala Argentinei. ”

În ultima zi de vară, Lionel Messi a postat pe rețelele de socializare filmulețul cu anunțul parcă atât de previzibil, dar pe care nimeni nu și-ar fi dorit să-l audă. A fost doar un copil cu un vis, dar a ajuns o legendă, care a marcat o întreagă națiune. Messi și-a anunțat retragerea, lăsând și o scrisoare dedicată tuturor celor care i-au fost alături în aventura sa.

„ A fost o decizie care a durat și care încă mă doare adânc în suflet, dar înțeleg că acesta este momentul potrivit. Jur că am dat întotdeauna totul, nu doar în acești ultimi ani în care am câștigat totul, ci și înainte de asta. Am luptat întotdeauna și am dat totul pentru acest tricou, ca să vă aduc fericire și să vă fac să vă simțiți mândri că sunteți argentinieni prin intermediul fotbalului. ”

... se arată într-un fragment al postării, care a adunat peste 15 milioane de aprecieri pe Instagram în mai puțin de 24 de ore.

Messi a debutat la naționala Argentinei acum 21 de ani, în 2005. Acel amical contra Ungariei reflectă întreaga sa carieră la națională. Un meci atât de așteptat de puștiul minune s-a transformat într-o poveste tristă, Messi primind cartonașul roșu. Gloria s-a scris cu multă suferință, lacrimi, căderi și gânduri de a renunța. Messi a dus Argentina în prima mare finală la Mondialul din 2014, când golul neamțului Mario Gotze din prelungiri i-a spulberat visul. Căpitan al echipei de la 24 de ani, și-a dorit să îi facă pe argentinieni fericiți, dar anii 2015 și 2016 au adus două lovituri dure. Cu Messi pe teren, albiceleștii au pierdut două finale de Copa America, ambele la penalty-uri cu Chile, iar liderul nu a mai rezistat.

„ Vreau să-mi închei cariera, vreau să fi câștigat ceva cu naționala Argentinei și, dacă nu, măcar să fi încercat de toate ori posibile, să te împiedici și să te ridici din nou și să încerci încă o dată și să lupți pentru... pentru propriile visuri. Pentru că asta este viața.”

Messi anunța în 2016 că se retrage de la națională, șocând toți fanii săi. Rugămințile de a reveni, inclusiv de la idolul său Diego Armando Maradona, l-au determinat să se întoarcă și mai puternic.

Anul 2021 i-a adus descătușarea. Argentina a câștigat Copa America. A urmat cel mai frumos capitol al carierei sale și poate al întregii istorii a fotbalului. Lionel Messi a câștigat Campionatul Mondial, fiind cel mai bun jucător al turneului și un adevărat lider al echipei.

Messi a mai câștigat cupa Finalissima, încă o Copa America, iar în această vară ar fi putut pune un punct de aur. Argentina a jucat a doua finală de Cupă Mondială la rând, dar a pierdut contra Spaniei în prelungiri. Așa că primul și ultimul său meci i-au lăsat gust amar, Leo încheind finala în lacrimi.

Așadar, Messi se desparte de naționala Argentinei, după 207 partide, în care a marcat 125 de goluri și a oferit 68 de pase decisive. De numele său se leagă o mulțime de recorduri. Deținătorul a opt Baloane de Aur este cel mai bun marcator și asistent din istoria naționalei, singurul care a jucat la șase Cupe Mondiale, dar și fotbalistul cu cele mai multe partide pentru albicelești, urmând să rămână în istorie „regele”, care a ajuns pe aceeași treaptă sau poate chiar mai sus decât regretatul Diego Armando Maradona.