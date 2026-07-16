Rivalitatea istorică dintre Argentina și Anglia, care depășește limitele terenului de fotbal, a amplificat emoțiile fanilor din ambele tabere. La Buenos Aires toate activitățile au fost puse pe pauză înaintea meciului, iar victoria a scos pe străzi sute de mii de oameni, care au ignorat vremea rea și au sărbătorit toată noaptea. Un tablou total diferit a fost la Londra, unde în aer a plutit dezamăgirea.

Renumita Plaza de la Republica din capitala Argentinei, Buenos Aires, a devenit neîncăpătoare pentru sutele de mii de oameni. Zona din preajma emblematicului Obelisc a devenit epicentrul sărbătorii.

Nici ploaia, nici temperaturile scăzute din oraș nu le-au stricat sărbătoarea. Mulți fani au cântat și au dansat fără tricou, în timp ce alții s-au cățărat pe clădiri și au fluturat steagurile echipei naționale.

Fiesta a durat toată noaptea, fiind lansate încontinuu focuri de artificii.

Toată Argentina s-a oprit timp de două ore pentru a urmări meciul istoric împotriva Angliei, iar ambele goluri marcate de albicelești au declanșat nebunia.

Dacă te aflai în Argentina și nu puteai privi meciul în direct, cu siguranță puteau să îți dai seama când au marcat sud-americanii.

A petrecut toată lumea, de la mic la mare, acasă, în pub-uri sau oriunde i-a prins meciul.

O mare redacție de știri argentiniană s-a oprit pentru a urmări partida, la fel ca și la un aeroport.

Iar în unul dintre pub-uri, un tânăr a ales această seară legendară pentru a-și cere iubita în căsătorie.

În jurul stadionului din Atlanta a fost o atmosferă incendiară, iar zona a fost invadată de mii de suporteri îmbrăcați în alb și albastru.

Între timp, la Londra, fețele dezamăgite ale fanilor au spus mai mult decât orice cuvinte. Englezii au fost devastați, după ce naționala lor nu a putut să își mențină avantajul, după reușita lui Anthony Gordon.

Puținii fani argentinieni aflați la Londra au ieșit mândri pe străzi, ceea ce i-a enervat pe englezi. A fost nevoie de intervenția poliției pentru a escorta microbiștii sud-americanilor.

Rivalitatea Argentinei și Angliei are un context istoric, pe lângă cel fotbalistic. În 1982, britanicii au câștigat războiul pentru Insulele Falkland, denumite Malvine de argentinieni, care consideră până azi că nu este teritoriul Angliei.

Jucătorii naționalei Argentinei au întins și un steag pe care scria mesajul „Insulele Malvine sunt ale Argentinei”.

Leandro PAREDES, MIJLOCAȘUL ARGENTINEI: „ S-a văzut un steag pe care l-au desfășurat jucătorii, pe care scria „Insulele Malvine sunt ale Argentinei”.

- Și vor fi mereu argentiniene.”

FIFA ar putea lua în calcul sancționarea argentinienilor pentru acțiunea provocatoare cu tentă politică. În mod oficial, Insulele Falkland aparțin britanicilor, iar, în baza ultimului referendum, fanii se consideră, la fel, britanici.