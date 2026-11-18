Recital ofensiv oferit de naționala Argentina. După retragerea căpitanului Lionel Messi, vicecampioana mondială își caută noul lider, iar în amicalul contra celor din Costa Rica a marcat de șapte ori, trei jucători tineri semnând câte o dublă.

Unul dintre cei mai buni tineri jucători ai lumii, Nico Paz, principalul favorit la preluarea tricoului cu numărul 10, după retragerea lui Messi, a reușit două goluri superbe în prima repriză. Julian Alvarez a semnat și el dubla în minutele 35 și 43.

Așadar, Argentina conducea la pauză cu 4 la 0. Atacantul dreapta de 19 ani, Franco Mastantuono, a reușit și el două goluri în actul secund, iar Alexis MacAllister a punctat o dată. Pumele au luat exemplul rivalei de pe continent, Brazilia, care a spulberat-o pe Singapore cu 7 la 0 și a învins Costa Rica cu același scor.

Acesta a fost al doilea meci după retragerea lui Messi, Argentina pierzând cu Uruguay în prima partidă. Așadar, procesul de reconstrucție la vicecampioana mondială după retragerea liderului continuă.