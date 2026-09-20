Una dintre cele mai vedete din UFC, Arman Tsarukyan, este aproape de a primi mult așteptata șansă de a lupta pentru centură la categoria ușoară. Armeanul a câștigat noaptea trecută printr-un knockout spectaculos bătălia cu brazilianul Ruffy.

Arman Tsarukyan a încheiat duelul cu Mauricio Ruffy când mai erau doar șase secunde înainte de sfârșitul primei runde. Chiar dacă a blocat încercările adversarului de a trimite lupta la sol, brazilianul a fost trimis în lumea viselor din picioare, după o serie de lovituri cu coatele. Armeanul născut în Georgia a obținut a șasea victorie consecutivă în UFC, unde are 11 succese și două eșecuri. Tsarukyan nu a primit încă niciodată șansa de a lupta pentru titlu în categoria ușoară, dar se pare că acum nu mai sunt dubii că el este următorul pretendent la centura deținută de Justin Gaethje.

Arman TSARUKYAN, LUPTĂTOR DIN UFC: „ Înaintea următoarei mele lupte, care va fi pentru titlu, mi-a trebuit acest knockout. Știam că îl voi învinge.”

Mai în glumă, mai în serios, Tsarukyan a spus că vrea ca UFC să îl pună să se bată pentru titlu sau cu Mark Zuckerberg, co-fondatorul Facebook, pasionat de jiu-jitsu brazilian. Gala 331 de noaptea trecută a avut loc la Los Angeles, iar capul de afiș a fost, de fapt, lupta pentru centură dintre Joshua Van și Alexandre Pantoja. Van cucerea titlul la categoria flyweight în decembrie 2025 chiar în fața lui Pantoja, după care a apărat-o într-o luptă. În cel de-al doilea duel de apărare a centurii Pantoja a venit să își ia revanșa, dar a cedat, conform deciziei unanime a arbitrilor.

Gala celei mai tari organizații din lume a adus câteva knockouturi spectaculoase. Patricio Pitbull l-a învins pe sud-coreeanul Choi, iar Sean Sharaf a reușit surpriza colosală și l-a lăsat fără replică pe campionul olimpic la lupte libere, Gable Steveson.