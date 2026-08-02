Francezul Arthur Gea a scris cea mai frumoasă pagină a carierei sale. La doar 21 de ani, jucătorul venit din calificări a cucerit primul titlu ATP, după ce l-a învins în finala turneului de la Los Cabos pe canadianul Denis Shapovalov.

Gea, aflat pe locul 128 mondial înaintea competiției, a avut un parcurs impresionant în Mexic. În drumul spre trofeu, francezul a trecut de adversari mai bine cotați, printre care argentinianul Francisco Cerundolo. În finală, tânărul francez a profitat de erorile lui Shapovalov, și-a păstrat avantajul până la final și a ridicat primul trofeu ATP din carieră.

Grație acestui succes, Arthur Gea va urca în premieră în top 100 mondial, confirmând ascensiunea spectaculoasă din acest sezon. Victoria la competiția din Los Cabos i-a adus 250 de puncte în clasamentul mondial și aproape 140 de mii de dolari.