AS Roma și Inter Milano, s-au despărțit la egalitate în duelul celor mai tari echipe ale începutului de sezon în Italia. Formațiile împart primul loc în Serie A, cu același număr de puncte, și au fost egalate de Lazio.

AS Roma a demonstrat că este una dintre cele mai bine sudate echipe ale Italiei, cu pretenții la titlu. Gian Piero Gasperini, care reușise să contruiască un proiect de succes la Atalanta, repetă parcursul la Roma. Lupii au condus după prima repriză cu 2 la 0, în urma dublei semnate de mijlocașul francez Manu Kone. Însă de partea cealaltă era campioana Inter, care este specialista revenirilor.

Milanezii au întors de la scorul de 2 la 0 meciurile cu Napoli și Udinese și au câștigat, iar cu AS Roma au reușit remiza. În debutul actului secund, Marcus Thuram i-a pasat decisiv lui Lautaro Martinez. Donyell Malen a putut să facă 3 la 1 în minutul 68, iar apoi Lautaro a fost aproape de egalare. Argentinianul și-a atins obiectivul la câteva faze distanță.

S-a sfârșit 2 la 2, iar echipele au încheiat seria de patru victorii de la debutul sezonului. AS Roma și Inter ocupă primele două locuri cu câte 13 puncte, la fel ca și Lazio Roma. În primul sfert de oră al reprizei a doua Mattia Zaccagni și Tijjani Noslin au marcat pentru echipa din capitală în victoria cu Venezia.

La un punct în spatele liderelor a urcat Cagliari, după victoria cu 1 la 0 în fața celor de la Udinese. Fiul legendarului Paolo Maldini, Daniele, a înscris singurul gol, la doar câteva zile după ce a fost implicat într-un accident rutier, fiind beat și drogat la volan, potrivit presei italiene.