Aubameyang nu se mai oprește după transferul în Spania. Atacantul din Gabon marchează pentru al patrulea meci la rând în LaLiga și îi aduce lui Deportivo o victorie spectaculoasă cu Villarreal.

Pierre-Emerick Aubameyang a fost din nou omul decisiv pentru Deportivo La Coruña. Atacantul a marcat în minutul 88 și a oferit două pase decisive, iar formația lui Antonio Hidalgo a învins Villarreal cu 3 la 2, după ce a fost condusă de două ori. Villarreal a început mai bine partida de pe Estadio de la Ceramica și a deschis scorul în minutul 19. Nicolas Pepe a profitat de ezitarea portarului și a trimis mingea în plasă după o acțiune rapidă a gazdelor. Deportivo nu a cedat, iar Aubameyang a început să-și pună amprenta asupra jocului. Cu două minute înainte de pauză, atacantul din Gabon a oferit pasa decisivă pentru Luismi Cruz, care a egalat cu un șut din interiorul careului. Villarreal a continuat să aibă inițiativa după pauză și a fost aproape să marcheze din nou. Pape Gueye a înscris, însă golul a fost anulat de arbitrul Jesus Gil Manzano, după ce coechipierii săi au intervenit neregulamentar în zidul defensiv.

Gazdele au revenit totuși în avantaj în minutul 76, după un moment incredibil. Adama Traore, aflat la debut pentru Deportivo, a încercat să respingă o centrare, dar a trimis mingea în poartă, cu capul, peste propriul portar.

Replica lui Deportivo a venit aproape imediat. La doar trei minute după autogol, Aubameyang l-a lansat pe Zakaria Eddahchouri, iar atacantul intrat de numai două minute a înscris la colțul scurt pentru 2 la 2. Finalul i-a aparținut însă în totalitate lui Aubameyang. În minutul 88, atacantul a profitat de o pasă greșită la mijlocul terenului, a recuperat mingea, a sprintat spre careu și l-a învins pe Luiz Júnior cu un șut precis.

A fost al patrulea gol al lui Aubameyang în acest sezon și al patrulea meci consecutiv în care gabonezul înscrie. La cele patru partide din LaLiga, el a devenit principala armă ofensivă a lui Deportivo. Victoria de la Villarreal confirmă startul excelent al lui Deportivo după revenirea în LaLiga. Formația din A Coruña a ajuns la 8 puncte după primele patru etape și rămâne neînvinsă.