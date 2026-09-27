Aur istoric pentru Republica Moldova la Campionatul Mondial de para judo. Ion Basoc a devenit campion mondial la Tbilisi, după un parcurs perfect în categoria J1, plus 90 de kilograme. Moldoveanul și-a luat și revanșa în fața brazilianului Wilians de Araujo, cel care îl învinsese în finala de la Paris și la Mondialul precedent.

Ion Basoc a cucerit aurul mondial și a scris o nouă pagină în istoria sportului paralimpic din Republica Moldova.

Moldoveanul a devenit campion mondial la para judo, în categoria J1, plus 90 de kilograme, la competiția desfășurată la Tbilisi, în Georgia. Ion Basoc a trecut de patru adversari și a încheiat competiția individuală fără înfrângere. Moldoveanul i-a învins, pe rând, pe reprezentanții Spaniei, Mongoliei, Braziliei și Uzbekistanului. Iar în marea finală duelul cu brazilianul Wilians de Araujo a avut o miză specială. Basoc a intrat în competiție după două finale pierdute în fața brazilianului. Prima a fost la Jocurile Paralimpice de la Paris, în 2024, iar a doua la Campionatul Mondial de anul trecut, desfășurat la Astana. De această dată, scenariul s-a schimbat. La Tbilisi, Ion Basoc a reușit revanșa și a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului mondial.

Performanța este cu atât mai importantă cu cât Basoc a ajuns la acest turneu după ce, în august, a cucerit medalia de bronz la Europene. Campionatul Mondial din Georgia reunește sportivi de top din para judo și reprezintă una dintre principalele competiții internaționale ale anului. Delegația țării noastre a inclus 8 sportivi. Competiția mondială nu s-a încheiat încă, pentru că urmează întrecerile pe echipe, care vor încheia programul Campionatului Mondial de la Tbilisi.