Aur istoric pentru Republica Moldova la Campionatul Mondial de para judo. Ion Basoc a devenit campion mondial la Tbilisi, după un parcurs perfect în categoria J1, plus 90 de kilograme. Moldoveanul și-a luat și revanșa în fața brazilianului Wilians de Araujo, cel care îl învinsese în finala de la Paris și la Mondialul precedent.

Arcadie Munteanu
Adaugă PRO TV ca sursă preferată în Google

Ion Basoc a cucerit aurul mondial și a scris o nouă pagină în istoria sportului paralimpic din Republica Moldova.
Moldoveanul a devenit campion mondial la para judo, în categoria J1, plus 90 de kilograme, la competiția desfășurată la Tbilisi, în Georgia. Ion Basoc a trecut de patru adversari și a încheiat competiția individuală fără înfrângere. Moldoveanul i-a învins, pe rând, pe reprezentanții Spaniei, Mongoliei, Braziliei și Uzbekistanului. Iar în marea finală duelul cu brazilianul Wilians de Araujo a avut o miză specială. Basoc a intrat în competiție după două finale pierdute în fața brazilianului. Prima a fost la Jocurile Paralimpice de la Paris, în 2024, iar a doua la Campionatul Mondial de anul trecut, desfășurat la Astana. De această dată, scenariul s-a schimbat. La Tbilisi, Ion Basoc a reușit revanșa și a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului mondial.

Performanța este cu atât mai importantă cu cât Basoc a ajuns la acest turneu după ce, în august, a cucerit medalia de bronz la Europene. Campionatul Mondial din Georgia reunește sportivi de top din para judo și reprezintă una dintre principalele competiții internaționale ale anului. Delegația țării noastre a inclus 8 sportivi. Competiția mondială nu s-a încheiat încă, pentru că urmează întrecerile pe echipe, care vor încheia programul Campionatului Mondial de la Tbilisi.

Adaugă PRO TV ca sursă preferată în Google