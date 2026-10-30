Aur pentru judocanul Andrei Peaticovschi. Sportivul nostru a devenit campion în categoria juniorilor la Open-ul Panamerican din Florida, după ce a învins un reprezentant al țării gazdă în marea finală.

Imnul Republicii Moldova a răsunat în Florida, după ce Andrei Peaticovschi și-a adjudecat cea mai înaltă poziție a podiumului de premiere. În limitele categoriei de 90 de kilograme, judocanul de 20 de ani a trecut de un sportiv din Chile și de un american, calificându-se în ultimul act. Duelul pentru aur s-a dat contra unui alt sportiv din Statele Unite, Nicolas Zadvynskiy. După doar 20 de secunde de la începutul confruntării, Peaticovschi a reușit o aruncare de 10 puncte.

Ceva mai târziu, judocanul a pus capăt bătăliei înainte de expirarea timpului regulamentar. Andrei Peaticovschi a fost singurul reprezentant al țării noastre la turneul Open din Florida, unde au concurat sportivi de până la 21 de ani.