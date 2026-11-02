Arcașii moldoveni au strălucit la Openul Elveției. Alexandra Mîrca a cucerit medalia de aur, iar Dan Olaru a urcat pe treapta a treia a podiumului. Cei doi au avut evoluții remarcabile în concursul individual de tir cu arcul, reușind să învingă adversari puternici și să aducă două medalii pentru Republica Moldova.

Arcașii moldoveni au încheiat în forță Openul Elveției de la Lausanne, competiție desfășurată în cadrul circuitului Indoor Archery World Series. În concursul individual feminin, a strălucit Alexandra Mîrca. Sportiva noastră a câștigat concursul feminin de arc olimpic, după o finală dramatică în care a învins-o pe reprezentanta țării gazdă, elvețienca Olivia Doigo. Mîrca s-a impus cu scorul de 6 la 4 și a cucerit medalia de aur.

Drumul moldovencei spre trofeu nu a fost însă deloc simplu. În calificări, Alexandra a acumulat 574 de puncte și s-a clasat pe locul șapte, într-un concurs în care sportivele au tras câte 60 de săgeți, de la o distanță de 18 metri. În fazele eliminatorii, Mîrca a demonstrat că poate învinge adversare cotate printre favorite, mexicancele Ana Paula Vazquez și Angela Ruiz Rosales. În semifinală, Alexandra Mîrca a avut nevoie de o săgeată de departajare pentru a trece de Rosales, după ce confruntarea s-a încheiat la egalitate, 5 la 5. Ambele sportive au nimerit câte un zece, însă săgeata moldovencei a fost mai aproape de centrul țintei.

Dacă Mîrca a fost revelația concursului feminin, atunci moldoveanul Dan Olaru a confirmat că și el se numără printre cei mai buni arcași ai lumii. La masculin individual, sportivul nostru a avut o evoluție superbă în calificări unde a acumulat 590 de puncte și s-a clasat pe locul al treilea. Apoi în play-off a ajuns să se bată pentru medalia de bronz cu olandezul Willem Bakker, pe care l-a învins cu 6 la 4 și a urcat pe podium.

Turneul a adunat 379 de participanți din 30 de țări, iar competiția s-a desfășurat la World Archery Excellence Centre din Lausanne. Arcașii au concurat în sală, de la distanța de 18 metri, în mai multe categorii. Swiss Open a reprezentat prima etapă a sezonului 2026-2027 din competițiile Indoor World Series. Pentru arcașii noștri succesele de la Lausanne sunt rezultate importante în perspectiva Jocurilor Olimpice de la Los Angeles din 2028.