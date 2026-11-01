Răspuns în forță după eșecul din El Clasico. Barcelona a făcut spectacol pe Camp Nou și a umplut poarta celor de la Alaves, cu șase goluri. Catalanii au demonstrat că și-au regăsit pofta de gol și au revenit în fruntea clasamentului. Nici Atletico Madrid nu a rămas în urmă. Echipa lui Diego Simeone a câștigat în deplasare cu Levante și a pus presiune pe rivala sa în lupta pentru titlu.

Barcelona a oferit o adevărată demonstrație de forță în etapa a 11-a din LaLiga. După înfrângerea din El Clasico, dar și eșecul suferit în fața lui Paris Saint-Germain în Liga Campionilor, formația pregătită de Hansi Flick a reacționat spectaculos și a învins-o pe Alaves cu 6 la 1. Catalanii au început în forță partida și au deschis scorul în minutul 8. Raphinha a finalizat din apropierea porții o acțiune frumos construită, după o pasă venită de la Fermin Lopez. În minutul 23, Barcelona și-a dublat avantajul. Fermin Lopez a înscris cu un șut dintr-un unghi dificil, profitând și de o intervenție ezitantă a portarului Sivera.

Gazdele nu au redus ritmul. În minutul 41, Raphinha a reușit dubla, după o pasă venită din nou de la Fermin Lopez, care l-a lăsat singur cu portarul advers. Iar înainte de pauză, tânărul star Lamine Yamal a făcut 4 la 0, cu un șut puternic, după o combinație rapidă cu coechipierii săi.

După reluare, Barcelona a continuat recitalul ofensiv. În minutul 66, Lamine Yamal a înscris pentru a doua oară, iar scorul a devenit 6 la 0 în minutul 81. Anthony Gordon, introdus în locul lui Yamal, a scăpat spre poartă și l-a învins pe Sivera cu o execuție elegantă, peste portar.

Alaves a reușit să marcheze golul de onoare în minutul 84 prin Mariano Diaz. Victoria a readus-o pe Barcelona în fruntea clasamentului, cu 30 de puncte, după zece victorii în primele 11 etape.

Și Atletico Madrid a obținut trei puncte importante pe terenul lui Levante. Formația lui Diego Simeone s-a impus cu 2 la 0, într-un meci în care a avut nevoie de răbdare pentru a desface defensiva gazdelor. Madrilenii au deschis scorul prin Alejandro Grimaldo, care a expediat un șut puternic, fără șanse pentru portarul gazdelor. Iar fiul antrenorului, Giuliano Simeone a stabilit scorul final.

Atletico a obținut astfel a treia victorie consecutivă în campionat fără gol primit și și-a prelungit seria de meciuri fără înfrângere la nouă, în toate competițiile. Acum Atletico Madrid e pe locul secund cu 28 de puncte, la două în spatele Barcei.