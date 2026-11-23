Răsturnare de scor spectaculoasă reușită de Barcelona în La Liga. Catalanii au fost conduși de Villarreal la pauză cu 2 la 0, dar au marcat de trei ori în repriza secundă și au învins. Echipa lui Hansi Flick rămâne lidera clasamentului, la trei puncte în fața rivalei Real Madrid. Atletico Madrid completează podiumul. Aseară, antrenorul Diego Simeone a intrat în istoria La Liga drept antrenorul cu cel mai mare număr de victorii.

Barcelona și-a găsit cu greu ritmul pe Camp Nou, în minutul 7 fiind condusă deja cu 2 la 0. Mai întâi, Fermin Lopez a pasat greșit în zona centrală, iar Buchanan a șutat imparabil, după care Tani Oluwaseyi a scăpat pe un contraatac și l-a învins din nou pe Joan Garcia. A fost tot ce a putut demonstra Villarreal în atac, deoarece după avantajul creat s-a închis în apărare, încercând să oprească acțiunile Barcelonei. Lamine Yamal a câștigat un penalty la jumătatea primei reprize, dar a ratat cadrul porții de la punctul cu var. În repriza a doua, Villarreal a făcut din ce în ce mai greu față presiunii.

Fermin, Cancelo și Bernal au trecut pe lângă gol, până când Gerard Martin a băgat mingea în plasă, după centrarea perfectă a lui Pedri. Peste patru minute, Lamine Yamal a găsit coridorul pentru pasa la Fermin, care a egalat. A mai fost nevoie de alte șapte minute, pentru ca Yamal să inventeze o pasă superbă cu călcâiul la Eric Garcia. Fundașul dreapta a trimis mingea în careu, iar Pau Navarro a deviat-o nefericit în propria poartă.

Navarro a avut un meci prost, primind și cartonașul roșu în prelungiri. În ciuda altor ocazii, Barcelona a învins cu 3 la 2. Succesul asigură echipei lui Hansi Flick avansul de trei puncte față de Real Madrid, care a avut, la rândul său, un meci complicat în etapa a 13-a. Galacticii au fost conduși de Celta din minutul 6, oaspeții având șansa să își mărească avantajul în prima repriză. Tot până la pauză, Kylian Mbappe a ratat un penalty. În schimb, francezul a pasat la reușita lui Jude Bellingham. Pe final a intrat vârful Carlos Espi. Atacantul și-a confirmat rolul de joker în echipă, reușind încă o dată să salveze situația. Golul său din minutul 85 a adus victoria cu 2 la 1.

Real o devansează cu doar două puncte pe rivala din oraș, Atletico, care a avut un duel mult mai simplu cu Getafe. Alex Baena și Johnny Cardoso au marcat în prima jumătate de oră, iar în prelungiri Alejandro Grimaldo a stabilit rezultatul de 3 la 0, marcând din penalty.

A fost un meci istoric pentru antrenorul madrilenilor, Diego Simeone. Argentinianul a stabilit recordul celor mai multe victorii în La Liga obținute de un tehnician. A fost al 345-lea succes în 567 de meciuri, toate la cârma lui Atletico, depășind borna de 344 de victorii a legendarului Luis Aragones. Diego Simeone este antrenor principal de aproape 15 ani, timp în care a cucerit două titluri în campionat, două în Liga Europei și a ajuns în două finale de Champions League.