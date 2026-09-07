FC Barcelona are un parcurs perfect în campionatul Spaniei. Deținătoarea titlului în La Liga a câștigat primele patru etape, ieri spulberând-o pe Valencia cu 5 la 0.

Fermin Lopez l-a lansat pe Lamine Yamal, iar superstarul Barcelonei a deschis scorul pe Mestalla cu o execuție pretențioasă în minutul 6. După ce Yamal a avut și un gol anulat, la jumătatea primei reprize Fermin Lopez a marcat din pasa lui Anthony Gordon, britanicul transferat în această vară, care s-a integrat perfect și a devenit al treila jucător cu patru pase decisive în primele sale patru meciuri în campionatul spaniol, după Cesc Fabregas și Luis Suarez.

Lamine Yamal a mai creat două oportunități imense de gol până la pauză, iar șutul lui Fermin a ajuns în bară. Valencia nu a avut replică, deși a jucat acasă, pe Mestalla, iar a doua repriză s-a desfășurat conform aceluiași scenariu. Fermin a trimis în gura porții, iar căpitanul Raphinha a marcat al șaselea său gol în patru etape, fiind golgheterul ligii. Cel mai bun fotbalist al Campionatului Mondial, adus vara de la Manchester City, Rodri, a fost în premieră titular și a trimis în transversală la un corner. Atacurile la poarta Valenciei parcă nu mai conteneau, iar pe final, Dani Olmo, care a început partida ca rezervă, a oferit două pase decisive, una lui Pedri și cealaltă lui Yamal.

Lamine Yamal a marcat de patru ori în debutul noului sezon. La Barcelona a debutat și vârful Gabriel Jesus, care a și putut marca în primul său meci. Echipa pregătită de Hansi Flick a zdrobit Valencia și chiar dacă pe tabelă a fost doar 5 la 0, scorul ar fi putut avea proporții mult mai mari, catalanii având 25 de șuturi la poartă. FC Barcelona are 12 puncte din tot atâtea posibile și conduce în Spania, având un golaveraj devastator: 17 goluri marcate și două primite în patru dueluri. Gruparea catalană este la trei puncte în fața rivalei Real Madrid, care a pierdut cu Real Betis în această etapă și la două puncte de formația Deportivo Alaves. Surpriza acestui sezon are o remiză și trei victorii, ieri triumfând cu 5 la 2 în fața Osasunei. Lucas Boye a reușit un gol fabulos.

Atacantul din Argentina a fost marele erou, reușind un hat-trick. Alaves o va întâlni pe nou-promovata Racing Santander în etapa a cincea.