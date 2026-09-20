FC Barcelona este cea mai în formă echipă a Europei, iar starurile sale, Raphinha și Lamine Yamal, par de neoprit. În primele opt partide ale sezonului, duetul din ofensiva catalană a semnat în total 22 de goluri și nouă pase decisive. Yamal a dat aseară două assist-uri, Raphinha a bifat un hat-trick, iar Barcelona a învins-o pe Sevilla, fiind lider cu maximum de puncte în La Liga.

Lamine Yamal a avut prima mare ocazie pe Estadio Ramon Sanchez Pizjuan. Starul catalan a șutat în stilul său, dar mingea a lovit bara laterală. Chiar dacă Barcelona a controlat începutul meciului, Sevilla a dat lovitura în minutul 19, când Felix Correia a centrat în careu, iar Youssouf Fofana a reluat cu capul. Doar că avantajul a durat doar trei minute. Căpitanul Barcelonei, Raphinha, aflat într-o formă monstruoasă în debutul sezonului, a egalat driblând elegant un adversar.

Sevilla a atacat periculos pe final de primă repriză, însă nu a rezistat presiunii din debutul actului secund. Lamine Yamal a adus cel mai mare pericol, iar după incursiunea din flancul drept a înălțat mingea în careu, de unde Raphinha a înscris, demonstrând că poate fi vârful Barcelonei, după plecările lui Lewandowski și Ferran Torres. Brazilianul, care nu a fost inclus nici măcar în top 30 la Balonul de Aur, este golgheter în Spania, având un început de sezon fenomenal ca pe vremurile lui Messi și Ronaldo. Raphinha a semnat în șapte etape 12 goluri și trei pase decisive, reușind un hat-trick în al doilea meci consecutiv. Al treilea său gol cu Sevilla a fost o scăriță din pasa în adâncime lansată de același Yamal.

FC Barcelona a mai avut câteva ocazii de gol, dar într-un final a învins cu 3 la 1. Echipa lui Hansi Flick pare o mașinărie de goluri. În șapte meciuri din La Liga și unul din Champions League a marcat de 36 de ori și a încasat opt goluri. Raphinha are în contul său 14 reușite și 3 pase decisive, iar Yamal 8 goluri și 6 assisturi. Barcelona conduce în La Liga, având 21 de puncte, și va rămâne în fotoliul de lider, indiferent de rezultatul derby-ului dintre Real și Atletico.