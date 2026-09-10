FC Barcelona este de neoprit în startul sezonului. Catalanii marchează cinci goluri al treilea meci la rând, de această dată spulberând olandezii de la Feyenoord în Liga Campionilor. Și deținătoarea trofeului, PSG, a debutat cu o victorie clară. Fostul atacant al Barcelonei, Ferran Torres, a reușit un hat-trick, iar parizienii au învins-o pe Slovan Bratislava la scor de tenis.

Un atac superb, în stil catalan, a deschis scorul pe Camp Nou. Căpitanul Raphinha, care nu a fost inclus în top 30 la Balonul de Aur, a culcat doi adversari și a deschis scorul. La jumătatea reprizei, Karim Adeyemi a reușit un gol superb în primul său meci din Liga Campionilor pentru echipa catalană. Barcelona a dominat autoritar la toate capitolele, iar următorul gol a venit în minutul 57. Raphinha a primit o pasă splendidă de la Pedri și a ajuns la opt reușite și un assist în primele cinci partide ale sezonului.

După ce brazilianul a ieșit de pe teren, Lamine Yamal a preluat banderola, devenind cel mai tânăr căpitan din istoria Barcelonei în Liga Campionilor. Jucătorul de 19 ani a marcat din lovitură liberă, iar apoi Feyenoord a înscris golul de onoare. Elevii lui Hansi Flick s-au impus cu 5 la 1, după ce Gabriel Jesus, proaspăt transferat de la Arsenal, a punctat cu prima atingere a mingii, după ce a intrat de pe banca de rezerve.

Barcelona va juca în următoarele două etape din Champions League cu PSG și Galatasaray Istanbul. Turcii au marcat primii, dar au pierdut cu 1 la 3 pe terenul celor de la Sporting Lisabona. Ultimul gol a fost o bijuterie a lui Rodrigo Zalazar.

Totodată, PSG s-a răzbunat pe Slovan Bratislava pentru startul de sezon prost în campionat. Deținătorul Balonului de Aur, Ousmane Dembele și-a amintit de vremurile când a jucat alături de Ferran Torres la Barcelona, iar duetul din atacul parizian a strălucit. Dembele a marcat o dublă până în minutul 23, după care a oferit două assist-uri lui Ferran, autorul unui hat-trick pe Parc des Princes.

Slovan Bratislava, la fel ca Feyenoord, a marcat doar un gol de onoare, iar în minutul 87 Fabian Ruiz, a stabilit rezultatul de 6 la 1, ca la un set de tenis. Prima etapă din faza de ligă din Champions League se încheie în această seară, când debutează Bayern Munchen și Manchester United.