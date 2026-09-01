FC Barcelona și Real Madrid sunt singurele echipe cu victorii pe linie, după trei etape în campionatul Spaniei. Se duce o luptă directă și între liderii celor două rivale, Raphinha și Kylian Mbappe, care sunt primii doi clasați în top-ul golgheterilor.

FC Barcelona a atacat din primele minute ale duelului de pe Camp Nou, unde a fost surprins în tribune și noul atacant. Arsenal Londra a acceptat oferta de 10 milioane de euro plus bonusuri pentru transferul lui Gabriel Jesus. Chiar dacă au controlat ritmul, catalanii s-au văzut conduși din minutul 12, atunci când Sergio Camello a finalizat un contraatac. Răspunsul Barcelonei a venit imediat. După o serie de ocazii, căpitanul Raphinha a trecut superb de un adversar și a egalat.

Peste alte două minute, Lamine Yamal a primit mingea la colțul careului de la Bernal și a șutat imparabil la vinclu, fiind primul său gol al sezonului. În repriza secundă, Dani Olmo l-a lansat pe Anthony Gordon, care a centrat în gura porții, iar un fundaș advers a trimis mingea în propria plasă.

Contrar cursului jocului, Rayo a mai punctat o dată, Camello completându-și dubla. Și de această dată, Barcelona a răspuns prompt. În minutul 71, Anthony Gordon a inventat o pasă inteligentă cu călcâiul la Raphinha. Englezul proaspăt transferat la Barcelona s-a integrat perfect, iar Raphinha a marcat în al treilea meci consecutiv. Campioana Spaniei a închis tabela în ultimul minut regulamentar, atunci când starul Lamine Yamal și-a completat dubla.

FC Barcelona are nouă puncte după trei etape, iar cu același rezultat se mai poate lăuda doar Real Madrid. Cu siguranță cele două rivale sunt marile favorite la titlu, galacticii sub conducerea lui Jose Mourinho spulberând în ultima etapă nou-promovata Malaga. În primele treizeci de minute era 3 la 0, după golul lui Bellingham, un autogol și reușita lui Mbappe.

Mbappe, care a fost golgheter în sezonul trecut, duce o luptă la distanță cu vârful Barcelonei, Raphinha. Francezul a acumulat până acum patru goluri, iar brazilianul cinci. Real Madrid a învins cu 4 la 0, după ce Arda Guler a stabilit scorul final în prelungiri. Pentru clubul din capitala Spaniei urmează meciul cu Real Betis din La Liga și debutul de foc în Champions League contra celor de la Inter Milano.