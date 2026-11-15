Un meci amical s-a transformat într-o adevărată bătaie generală. Fotbaliștii au uitat că sunt pe teren pentru un simplu test și au început să-și împartă pumni și picioare, iar arbitrul a fost nevoit să elimine nu mai puțin de șase jucători. Scenele incredibile au avut loc în Statele Unite, la partida dintre New York Red Bulls și formația mexicană Club America.

În minutul 84, un duel pentru balon, în partida de verificare dintre americanii de la New York Red Bulls și formația mexicană Club America, a declanșat un conflict între fotbaliști. Inițial au fost doar îmbrânceli, însă situația a degenerat rapid, iar mai mulți jucători au început să-și împartă lovituri. Fotbaliștii de pe teren, dar și cei de pe băncile de rezerve au intervenit, iar în câteva clipe s-a declanșat o încăierare generală. În imaginile surprinse în timpul incidentului se văd jucători care se lovesc cu pumnii și picioarele, în timp ce alții încearcă să-i despartă.

Arbitrul a întrerupt partida pentru câteva minute, iar după ce spiritele s-au calmat a trecut la sancțiuni. Șase fotbaliști au primit cartonașul roșu, câte trei de fiecare parte.

Astfel, cele două formații au încheiat partida cu doar opt jucători pe teren. La final New York Red Bulls s-a impus cu 1 la 0, grație golului marcat de argentinianul Benedetti, în minutul 58. Pentru americani, victoria cu 1 la 0 a însemnat încheierea sezonului cu un succes, însă imaginile cu încăierarea și cele șase eliminări au eclipsat complet rezultatul și faptul că a fost doar un amical.