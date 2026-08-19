Bătălie demnă de runda eliminatorie în ultimul tur preliminar al Ligii Campionilor. Fenerbahce a remizat pe teren propriu cu Olympique Lyon, așa că totul se va decide în returul din Franța. Cele trei partide disputate aseară s-au încheiat cu scor egal.

Fenerbahce și-a construit o echipă cu multe vedete, având foști jucători de la City, Inter, Barcelona, Chelsea și multe alte cluburi de top. Din primele minute au evoluat Ederson, Ake, Skriniar, Kante, Semedo, Talisca, Aktukoglu și Mason Greenwood, iar pe bancă au rămas Romelu Lukaku și Marco Asensio. Fenerbahce a avut fanii de partea sa, jucând la Istanbul, iar vârful de 32 de ani, care a impresionat sezonul trecut la Mallorca, Vedat Muriqi, și-a trecut în cont prima ocazie importantă. De partea cealaltă, Olympique Lyon, care a încheiat sezonul trecut în Ligue 1 la un punct de podium și calificarea directă în Liga Campionilor, a ținut piept și a construit cu atenție, iar în minutul 40, belgianul împrumutat de la Juventus Torino, Lois Openda, a marcat pentru francezi. Avantajul s-a menținut până la pauză, însă doar un minut în repriza a doua.

După mai multe încercări de a-și pune mingea pe piciorul stâng și a șuta la colțul lung, marele talent al academiei Manchester United, Mason Greenwood și-a atins obiectivul și a marcat superb. La câteva faze distanță, turcii au fost salvați de bara laterală. În minutul 80, stâlpul porții a fost de partea celeilalte echipe, Nene zguduind carcasa din spatele lui Greif. S-a încheiat 1 la 1, formațiile remizând și sezonul trecut, în Liga Europei.

Egal și la Zagreb, unde Dinamo a început ca din tun confruntarea cu Viking și a marcat de două ori în primele 10 minute. Campioana Norvegiei, care a reușit supriza și a luat titlul la un punct în fața celor de la Bodo/Glimt, a avut un răspuns la fel de tare. Scandinavii au zăpăcit defensiva adversă cu pase ascunse și au egalat până în minutul 39.

Actul secund nu a fost la fel de dinamic și, chiar dacă, Dinamo a părut mai aproape de gol, după 90 de minute s-a încheiat 2 la 2. Și a treia confruntare, jucată aseară, a avut scor indecis. Campioana Bulgariei, Levski Sofia, și cea a Greciei, AEK Atena, nu au marcat în meciul direct. Toate cele trei echipe, care se vor califica în grupa unică a Ligii Campionilor, se vor decide în retur. Formațiile învinse vor ajunge în faza de grupă a Ligii Europei. În această seară este programată prima manșă a altor patru dispute: Celtic – LASK, Hapoel Beer Sheva – Sabah Baku, NEC Nijmegen – Bodo/Glimt și Slovan Bratislava – Celje.