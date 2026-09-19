Bayern Munchen s-a distrat cu Union Berlin și a învins la scor de neprezentare. Bavarezii au marcat de șapte ori, iar Harry Kane a stabilit un nou record de randament în Bundesliga.

Michael Olise a fost cel mai activ jucător din ofensiva bavarezilor în debutul meciului cu Union Berlin. Totuși, primul gol i-a aparținut lui Jamal Musiala, care a șutat imparabil de la marginea careului, după incursiunea lui Alphonso Davies în flanc. Ocaziile au curs neîncentat la poarta oaspeților din Union. Luis Diaz a trimis mingea în plasă, dar a fost offside, după care în minutul 38, Olise a fost faultat în careu și s-a dictat penalty. Harry Kane a marcat de la punctul cu var și a ajuns la 100 de goluri în campionatul Germaniei, având nevoie de doar 98 de partide.

Niciun alt jucător din istorie nu a atins acest număr de reușite mai repede. Recordul de aproape jumătate de secol i-a aparținut lui Dieter Muller, care a jucat cu 31 de meciuri mai mult înainte de a marca 100 de goluri. La pauză, Bayern a condus cu 3 la 0, după ce Olise a reușit o execuție superbă din pasa lui Musiala.

Ploaia de goluri de la Munchen a continuat în a doua repriză, Union Berlin fiind victimă neajutorată. În minutul 54, Olise a centrat spre Kane, iar unul dintre marii favoriți la câștigarea Balonului de Aur și-a completat dubla. În actul secund, pe teren a intrat și Ismael Saibari. Marocanul, transferat vara de la PSV, a marcat primul său gol în Bundesliga. În următoarele șase minute, bavarezii au înscris de alte două ori, folosind aceeași formulă. Tom Bischof a fost în rol de asistent, iar Michael Olise a punctat formidabil în ambele cazuri. Francezul și-a completat hat-trick-ul.

Bayern a învins cu un necruțător 7 la 0 pe Allianz Arena. Discipolii lui Vincent Kompany au trei victorii și o remiză în primele patru meciuri ale sezonului.