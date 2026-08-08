Echipele mari ale Europei continuă seria meciurilor de pregătire înaintea noului sezon. Bayern Munchen a încheiat turneul din Asia cu o victorie în fața lui Aston Villa, în timp ce Inter a câștigat duelul italian cu Juventus, disputat la Perth, în Australia. Ambele partide s-au încheiat cu același scor, de 2 la 1.

Bayern Munchen a învins-o pe Aston Villa cu 2 la 1, la Hong Kong, și a încheiat cu o victorie turneul de pregătire din Asia. Bavarezii au deschis scorul în minutul 37. Tom Bischof a executat o lovitură liberă, iar Kim Min-jae a reluat cu capul și a trimis mingea în plasă. Englezii au încercat să răspundă, însă Bayern a controlat partida și și-a dublat avantajul în minutul 73. Luis Diaz, intrat după pauză, a primit mingea în apropierea careului și a înscris un gol superb, cu un șut puternic.

Aston Villa a redus din diferență în minutul 83, atunci când Joao Gomes a marcat cu o execuție spectaculoasă,însă echipa lui Unai Emery nu a mai reușit să egaleze. Bayern Munchen s-a impus cu 2 la 1 și a încheiat turneul asiatic cu două victorii în două partide.

Iar în Australia, Interul lui Cristi Chivu a câștigat derby-ul italian cu Juventus. Într-un meci disputat în fața a peste 50 de mii de spectatori, pe Optus Stadium din Perth, nerazzurrii s-au impus cu 2 la 1. Inter a deschis scorul în minutul 20 atunci când Federico Dimarco a primit o pasă de la Ange-Yoan Bonny și a trimis mingea în plasă.

Juventus a încercat să restabilească egalitatea, dar tot Inter a fost echipa care a înscris. În minutul 62, Andy Diouf a majorat avantajul milanezilor.

Juventus a revenit în joc pe final prin Francisco Conceicao, însă torinezii nu au mai găsit golul egalizator.

Pentru marile echipe europene, aceste partide reprezintă ultimele teste. Primul meci oficial al noului sezon se va diputa pe 12 august, la Salzburg, atunci când francezii de la Paris Saint Germain vor disputa Supercupa Europei contra echipei engleze, Aston Villa.