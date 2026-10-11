Ben Shelton a părăsit în mod neașteptat turneul Masters de la Shanghai. Americanul, numărul patru mondial și finalist la US Open, a fost învins în turul al treilea de francezul Arthur Gea, ocupantul locului 56 în clasamentul ATP, care a obținut victoria carierei.

Arthur Gea a obținut primul succes din carieră în fața unui jucător din top 10 și a provocat una dintre cele mai importante surprize ale turneului. Francezul a revenit în primul set după ce și-a pierdut serviciul în momentul în care Shelton servea pentru câștigarea manșei. În setul secund, Gea a recuperat un break și a fost din nou mai sigur în tie-break, încheind partida după două ore și șapte minute. Shelton a revenit pe teren după o perioadă cu puține meciuri, iar înainte de Shanghai s-a retras de la turneul de la Tokyo din cauza unor probleme fizice. Eliminarea cu un dublu 6 la 7 îl lasă pe favoritul numărul trei în afara competiției încă din turul al treilea.

În aceste condiții, Alexander Zverev și Carlos Alcaraz, mai scapă de un potențial adversar dificil, până acum fiind deja eliminați Novak Djokovic și Flavio Cobolli. Carlos Alcaraz, al doilea favorit al competiției, încă nu a jucat în turul trei. Însă, la debut, a obținut o victorie clară, 6 la 3, 6 la 3, în fața argentinianului Juan Manuel Cerundolo. Spaniolul, proaspăt campion la Tokyo, urmează să joace în turul următor cu belgianul Zizou Bergs. Totodată, principalul favorit, Alexander Zverev, a trecut de francezul Quentin Halys, cu 6 la 4, 6 la 7 și 6 la 3. Germanul a ajuns astfel la 60 de victorii și continuă cursa spre prima poziție a clasamentului mondial, ocupată de Jannik Sinner, care este accidentat în continuare.

Zverev va juca în optimi cu Alexander Bublik. Kazahul a câștigat un duel dramatic cu Brandon Nakashima, după ce a revenit și s-a impus în setul decisiv la tie-break.