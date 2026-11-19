Spectacolul tenisistic de la Turneul Campionilor se apropie de punctul culminant, iar tabloul semifinalelor începe să prindă contur. Americanul Ben Shelton a făcut un pas important spre careul de ași, după ce l-a învins pe tânărul spaniol Rafael Jodar într-un meci disputat până în ultimele game-uri. Shelton și-a îndeplinit misiunea, însă pentru a-și confirma calificarea trebuie să aștepte și rezultatul confruntării din acesta seară între Zverev și Fils.

Ben Shelton a obținut o victorie importantă în fața lui Rafael Jodar, și a rămas în cursa pentru calificarea în semifinalele Turneului Campionilor. Partida a fost una extrem de echilibrată, iar americanul a avut nevoie de două ore și șase minute pentru a-și învinge adversarul. Primul set a fost unul disputat, în care niciunul dintre jucători nu a reușit să se desprindă decisiv. S-a ajuns în tie-break, unde Shelton a avut nervii mai tari. Americanul a salvat două mingi de set și s-a impus cu 10 la 8, după un final tensionat. Nici actul secund nu a fost lipsit de emoții. Jodar a încercat să prelungească partida, însă Shelton a gestionat mai bine momentele importante. Americanul a închis setul cu 7 la 5 și a obținut a doua victorie din faza grupelor.

Astfel, după ce anul trecut a pierdut toate cele trei meciuri disputate la debutul său la Turneul Campionilor, americanul este acum foarte aproape de prima calificare în semifinale. Dar meciul care va decide soarta americanului este cel dintre Alexander Zverev și Arthur Fils. Dacă germanul câștigă cel puțin un set, americanul obține biletul pentru penultimul act. În schimb, francezul Arthur Fils are nevoie de o victorie în două seturi pentru a-l depăși pe Shelton și a merge mai departe.

În cealaltă grupă, Carlos Alcaraz și-a asigurat și el calificarea, după două victorii consecutive. Iar pentru ultima poziție disponibilă din grupă se vor lupta, mâine, într-o confruntare directă, rusul Daniil Medvedev și americanul Frances Tiafoe. Turneul Campionilor se desfășoară la Inalpi Arena din Torino, Italia. Competiția reunește cei mai buni opt jucători ai sezonului, iar fondul total de premiere este unul impresionant, de peste 15 milioane de dolari.