St. Gallen va juca cu Sheriff, după ce, la fel ca tiraspolenii, au pierdut în turul doi preliminar al Ligii Europei. Elvețienii câștigaseră primul meci cu Benfica Lisabona, însă returul a fost un dezastru. Grecul Vangelis Pavlidis a marcat de patru ori pentru echipa portugheză.

O simplă aruncare de la margine a născut un atac fulgerător al lusitanilor, iar Vangelis Pavlidis a marcat în minutul 10. La general scorul devenise 2 la 2, pentru că Benfica a pierdut absolut surprinzător în primul meci contra echipei cu un lot cotat la aproximativ 50 de milioane de euro, de 13 ori mai puțin decât al Benficăi. Presiunea la poarta celor de la St. Gallen a fost uriașă, dar contrar cursului jocului ar fi putut egala în minutul 40, însă mingea a lovit bara.

La pauză a fost 1 la 0, dar Benfica nu putea rata ocazii la nesfârșit. Vangelis Pavlidis și-a completat dubla în minutul 55, după care St. Gallen a rămas în inferioritate numerică, fiind sortită la eșec. Pavlidis a mai înscris o dată în minutul 65.

După care și-a trecut în cont al patrulea gol dintr-un penalty. Fundașul împrumutat de la Atletico Madrid, Clement Lenglet, a stabilit rezultatul de 5 la 0, iar Benfica merge în turul trei preliminar al Ligii Europei, unde va juca cu Hearts. A revenit spectaculos și Pafos. Ciprioții, care au jucat sezonul trecut în Liga Campionilor, veneau după eșecul cu Hajduk Split, scor 0 la 2. Pe teren propriu, Pafos a condus cu 1 la 0 până în prelungiri, când Goldar a înscris golul descătușării. Au urmat reprizele adiționale de câte 15 minute, în care Biel și Correia au punctat și au asigurat un loc în turul trei preliminar.

Și Beșiktaș Istanbul merge mai departe, după victoriile cu 1 la 0 și 2 la 0 în fața scandinavilor de la Midtjylland. Totodată, PAOK Salonic a trecut de câștigătoarea Cupei Ucrainei, Dynamo Kiev. În primul meci a fost 3 la 2 pentru eleni, care aseară au învins acasă cu 2 la 0. Giannis Konstantelias a reușit o dublă.

PAOK va avea o dublă manșă de foc în turul trei preliminar, urmând să joace cu Anderlecht, care a trecut de Hammarby.