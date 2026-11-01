Blestemul derby-ului continuă pentru Inter Milano. Echipa pregătită de românul Cristian Chivu a suferit prima înfrângere din acest sezon de Serie A, chiar în fața marii rivale AC Milan. Pe San Siro, rossonerii s-au impus cu 3 la 1, într-un meci în care Diego Moreira a fost protagonistul serii, cu un gol și două pase decisive. Milan a ajuns astfel la a patra victorie consecutivă în fața rivalei din oraș.

Derby-ul della Madonnina, disputat în etapa a zecea a campionatului Italiei, a început cum nu se putea mai rău pentru formația lui Cristian Chivu. AC Milan a deschis scorul încă din minutul 4. Diego Moreira a pătruns pe partea dreaptă și a trimis o centrare excelentă în careu, iar Christian Pulisic a reluat cu capul, fără șanse pentru portar. Apoi în minutul 10, gazdele și-au dublat avantajul. După o fază construită în urma unui corner executat de Moreira, Adrien Rabiot a finalizat cu piciorul stâng și a trimis mingea în plasă pe lângă apărarea nerazzurrilor. Inter nu a renunțat și a redus din diferență în minutul 22. După o lovitură de colț executată de Hakan Calhanoglu și o deviere a lui Manuel Akanji, Alessandro Bastoni a reluat cu capul din apropiere și a făcut 2 la 1. Milan a dat însă lovitura înainte de pauză. În minutul 43, Diego Moreira a executat impecabil o lovitură liberă, trimițând mingea peste zid.

În repriza secundă, Inter a încercat să revină în joc, însă portarul Mike Maignan a avut intervenții decisive. Inter nu a mai găsit drumul spre gol, iar Milan a sărbătorit o victorie importantă în fața propriilor suporteri, scor final, 3 la 1. Succesul este cu atât mai important cu cât rossonerii au câștigat ultimele patru derby-uri oficiale împotriva marii rivale. Iar pentru Cristian Chivu, înfrângerea reprezintă primul eșec în actuala ediție de Serie A, după 19 partide consecutive fără înfrângere în campionat. În urma acestui rezultat, Inter rămâne cu 25 de puncte și este pe locul secund, în spatele celor de la Lazio. De partea cealaltă AC Milan a acumulat 21 de puncte și a urcat pe locul patru în clasament. Între ele, pe locul 3 cu 24 de puncte se situează AS Roma. Tot aseară romanii au zdrobit-o în deplasare cu 5 la 2 pe Udinese. Echipa din capitala Italiei a avut parte de o primă repriză fabuloasă în care a înscris de 4 ori.