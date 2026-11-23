Boca Juniors a pus capăt unei așteptări de 18 ani și a cucerit din nou un trofeu continental. Argentinienii au învins-o pe Atletico Mineiro în finala Copa Sudamericana și au câștigat competiția, echivalentă Ligii Europei, pentru a treia oară în istorie.

Boca a preluat conducerea în minutul 16 al finalei, disputate în Columbia, unde au fost prezenți circa 60 de mii de fani în tribune. Argentinienii au dublat avantajul imediat după pauză, în urma unui contraatac rapid. Boca a rezistat apoi și a învins cu 2 la 0. Succesul are o semnificație aparte pentru clubul din Buenos Aires.

Boca nu mai câștigase un trofeu internațional din 2008 și revine astfel în prim-planul fotbalului sud-american. După triumfurile din 2004, 2005 și 2026 Boca devine prima echipă cu trei titluri în Copa Sudamericana, a doua competiție ca valoare pe continent.

În urma acestui succes, clubul argentinian și-a asigurat și calificarea în Copa Libertadores din 2027, echivalentul Ligii Campionilor, unde la actuala ediție Palmeiras și Estudiantes de la Plata vor disputa finala.