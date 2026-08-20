Bodo/Glimt și Celtic Glasgow sunt aproape de faza de grupă unică a Ligii Campionilor. Ambele formații au obținut victorii clare în prima manșă a ultimului tur preliminar.

După un început dinamic al partidei din Scoția, Benjamin Nygren a înscris cu o execuție superbă la vinclu în minutul 28. Jucătorii de la Celtic Glasgow s-au întrecut în goluri formidabile. Imediat după ce golul egalizator al campioanei Austriei, LASK Linz, a fost anulat pe motiv de offside, Camilo Duran a dublat avantajul pentru Celtic, având un voleu spectaculos. Columbianul a fost eroul partidei, alături de suedezul Nygren, care i-a pasat la golul de 3 la 0.

Până la fluierul final, tabela nu s-a mai schimbat, așa că Celtic este cu un pas în faza de grupă unică a Ligii Campionilor. Sunt aproape de a-și asigura biletul și cei de la Bodo/Glimt. Revelația sezonului trecut, care a ajuns în optimi, se bate în finala play-off-ului cu o altă surpriză, NEC Nijmegen. S-au întâlnit două echipe bine închegate, care joacă spectaculos și atacă fără oprire. Norvegienii au fost insistenți în Olanda, iar în prima repriză au marcat două goluri. La scurt timp după pauză, Aleesami a înscris în urma unei faze fixe.

Totuși, NEC încă speră la o revenire, după ce Clement Bischoff a redus din diferență pe final. Olandezii au trecut pe lângă al doilea gol, dar bara a salvat-o pe Bodo/Glimt, care dispune de un avantaj de două goluri înaintea returului. Și Hapoel Beer Sheva pornește favorită înaintea manșei secunde. Israelieni iau fost conduși din minutul 5 al partidei cu Sabah Baku, dar au întors scorul și au învins cu 2 la 1, echipele urmând să dispute calificarea în Azerbaidjan.

A patra partidă disputată aseară a fost la Bratislava. Slovan a remizat cu Celje, scor 1 la 1. Toate cele patru dueluri din manșa secundă vor avea loc miercurea viitoare. Tot atunci sunt programate alte trei retururi, așa că șapte echipe vor ajunge prin intermediul calificărilor în grupa unică din Champions League.