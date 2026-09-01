Liverpool a lansat bomba în ultima zi a perioadei de transferuri. Cormoranii au oficializat achiziția lui Bradley Barcola de la PSG pentru aproximativ 143 de milioane de euro, ținând cont și de bonusuri. Acesta este unul dintre cele mai scumpe transferuri din istoria fotbalului.

„ Am simțit ce înseamnă să îi fiu adversar. Acum sunt unul dintre voi. Aceasta este noua mea casă. ”

Bradley Barcola a schimbat Parisul pe Liverpool, aceasta urmând să fie noua sa casă cel puțin până în 2031, conform înțelegerii cu echipa engleză. Cormoranii plătesc aproximativ 123 de milioane de euro, iar alte 20 de milioane vor fi plătite în calitate de bonusuri. Dacă va fi achitată întreaga sumă, acesta va fi cel mai scump transfer al verii, dar și al cincilea cel mai scump din istorie, după Neymar, Mbappe, Dembele și Alexander Isak, care a fost cumpărat de Liverpool anul trecut.

Bradley Barcola poate acoperi golul lăsat de plecarea lui Mohamed Salah, evoluând atât pe stânga, cât și pe dreapta în atac. Francezul va împlini mâine 24 de ani și se desparte de PSG după trei sezoane în care a jucat 152 de meciuri, a marcat 39 de goluri și a dat 37 de pase decisive. În acest timp a câștigat de două ori Liga Campionilor, două cupe ale Franței și trei titluri în Ligue 1.

Liverpool a cheltuit în această vară peste 230 de milioane de euro pentru serviciile lui Barcola, Jaquet, Victor Munoz și Ndukwe, în timp ce Ronald Araujo a fost împrumutat de la Barcelona. Cormoranii ocupă locul 6 în clasamentul echipelor, care au cheltuit cel mai mult în această perioadă de mercato. Ca de obicei, cluburile din Premier League au spart pușculițele, cheltuind pentru 3,6 miliarde de euro, mai mult decât în La Liga, Serie A, Bundesliga și Ligue 1 la un loc. Opt din top 10 echipe cu cele mai multe cheltuieli sunt din Anglia, lor alăturându-se Real Madrid și Barcelona. Chelsea, Tottenham și Manchester City au plătit cel mai mult pentru transferuri, iar cei mai scumpi fotbaliști ai verii au fost Morgan Rogers, Elliot Anderson și Bradley Barcola.