După înfrângerea dezamăgitoare cu Japonia, naționala Braziliei a făcut spectacol în amicalul de astăzi contra selecționatei anonime din Singapore. Selecționata pregătită de Carlo Ancelotti s-a impus cu un categoric 7 la 0, iar protagonistul meciului a fost Vinicius Junior.

Starul lui Real Madrid a avut nevoie de doar 21 de minute pentru a înscrie de trei ori. A fost primul hattrick al lui Vinicius Junior pentru naționala Braziliei. Astfel, Brazilia conducea deja cu 3 la 0, iar Endrick a stabilit scorul pauzei. După reluare, Estevao, Rayan și Allan au mai înscris câte o dată, consfințind victoria categorică a sud-americanilor.

Brazilia, de cinci ori câștigătoare a Cupei Mondiale, încearcă să-și recapete prestigiul după dezamăgirea de la turneul final din vara acestui an. Selecționata sud-americană a fost eliminată surprinzător în optimile de finală de Norvegia, iar acum caută să-și regăsească forma înaintea următoarelor provocări.