După ce anul trecut a cucerit medalia de argint, Serghei Tarnovschi și-a asigurat din nou prezența în top 3. De această dată, sportivul de 29 de ani a obținut bronzul. Bătălia s-a dat pe distanța de 3,4 kilometri, mult mai lungă decât probele olimpice de 500 și 1000 metri. Canoiștii au dat dovadă atât de viteză, cât și de rezistență. Participanții au trebuit să parcurgă trei ture, alergând între ele cu vâsla și canoea. Portughezul Ricardo Coelho și spaniolul Jaime Duro au fost primii, iar Serghei Tarnovschi a încheiat cu rezultatul de 13 minute, 17 secunde și 82 de sutimi.

Mondialul de canoe maraton este organizat în Argentina, așa că reprezentanții peninsulei iberice de pe primele poziții s-au simțit ca acasă. A fost aproape de urca pe podium și Elena Glizan în concursul feminin. Doar că moldoveanca a încheiat pe locul al patrulea, în timp ce Daniela Cociu a ocupat poziția a 11-a.