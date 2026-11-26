Italia și Marea Britanie au obținut calificări dramatice în semifinalele Cupei Davis. Italianul Flavio Cobolli a fost învins de un sud-coreean, așa că totul s-a decis în meciul de dublu, unde asiaticii au pierdut în fața campionilor în exercițiu. Totodată, britanicii au eliminat Germania lui Alexander Zverev. Liderul mondial și-a câștigat partida, dar coechipierii săi nu au ținut piept.

Chiar și fără Jannik Sinner, Italia este o forță uriașă, capabilă să câștige trofeul de la Cupa Davis al treilea an la rând. Misiunea din sferturi părea extrem de simplă. Lorenzo Musetti a confirmat așteptările și l-a bătut cu 6 la 0 și 7 la 6 pe adversarul său din Coreea de Sud. Flavio Cobolli, finalist la Roland Garros, aflat în top 10 ATP, a jucat împotriva lui Soonwoo Kwon al doilea meci la simplu și a câștigat cu 6 la 3 primul set. Însă, asiaticul de pe locul 139 în lume a revenit și a câștigat la tie-break următoarele două acte. Italia a avut emoții, trimițând la dublu pe Matteo Berrettini și unul dintre cei mai buni jucători ai acestei probe, Andrea Vavassori. Sud-coreeni Kwon și Chung au ținut piept neașteptat și au pierdut ambele seturi doar la tie-break.

Coreea de Sud a plecat cu capul sus de la Cupa Davis, la fel ca și Germania. Nemții s-au văzut conduși de Marea Britanie, după ce Camerron Norrie l-a învins pe Jan-Lennard Struff în bătălia veteranilor. Zverev și-a îndeplinit misiunea și a câștigat cu 6 la 3 și 6 la 2 partida cu Arthur Fery. La dublu,

Henry Patten și Neal Skupski, aflați pe treptele 1 și 3 în lume, i-au bătut în două seturi pe nemții, Kevin Krawietz și Tim Puetz, locurile 9 și 11 ATP.

Germania ratează semifinalele Cupei Davis pentru prima dată din 2023. Marea Britanie, în schimb, va aștepta seria meciurilor dintre Austria și Spania pentru a-și afla adversarii. Campioana în exercițiu, Italia, urmează să dea piept cu Cehia pentru calificarea în finala turneului din Bologna.